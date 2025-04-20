https://ria.ru/20250420/moldaviya-2012338485.html

Молдавский архиепископ Маркелл передал прихожанам частицу Благодатного огня

Молдавский архиепископ Маркелл передал прихожанам частицу Благодатного огня - РИА Новости, 20.04.2025

Молдавский архиепископ Маркелл передал прихожанам частицу Благодатного огня

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл провел пасхальное богослужение в храме Святых Константина и Елены в Бельцах, где передал прихожанам частицу... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T02:00:00+03:00

2025-04-20T02:00:00+03:00

2025-04-20T10:59:00+03:00

религия

молдавия

евгения гуцул

московский комсомолец

задержание архиепископа маркелла в молдавии

религия

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БЕЛЬЦЫ (Молдавия), 20 апр — РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл провел пасхальное богослужение в храме Святых Константина и Елены в Бельцах, где передал прихожанам частицу Благодатного огня из Иерусалима и призвал открыть сердца для принятия радости Христова воскресения, передает корреспондент РИА Новости."Путь к радости лежит через крестные страдания, и когда мы достигаем этой радости, пройденный путь, пусть он был тернист, узок и тяжел, уже ничего не значит, потому что мы достигли радости Христова воскресения", — сказал он.Власти Молдавии ранее дважды не позволили священнослужителю вылететь в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Этот шаг вызвал критику со стороны представителей Православной церкви, которые расценили его как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также МИД России, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили о сборе информации по этому вопросу.Частицу Благодатного огня, которую Маркелл передал прихожанам, привезла из Иерусалима делегация Молдавской православной церкви. Иерарх особо подчеркнул важность принятия духовных ценностей в современном мире."Как нужен Христос, особенно воскресший, для нашего мира, чтобы он стал лучше. И мы способны, друзья, сделать его лучше, если примем воскресшего Христа в наших душах, в нашей жизни", — отметил он. Владыка Маркелл также возглавил крестный ход с прихожанами храма в Бельцах. Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем — представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.

https://ria.ru/20250419/moldaviya-2012278370.html

https://ria.ru/20250418/markell-2012056635.html

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Архиепископ Маркелл на пасхальном богослужении в Бельцах Архиепископ Маркелл, которому молдавские власти дважды не позволили вылететь из страны за Благодатным огнем, провел пасхальное богослужение и крестный ход в Бельцах, где передал прихожанам частицу Благодатного огня из Иерусалима, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-20T02:00 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание архиепископа маркелла в молдавии, религия