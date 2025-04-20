https://ria.ru/20250420/moldavija-2012342134.html

Владыка Маркелл призвал верующих держаться православной Церкви Молдовы

Владыка Маркелл призвал верующих держаться православной Церкви Молдовы - РИА Новости, 20.04.2025

Владыка Маркелл призвал верующих держаться православной Церкви Молдовы

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, которому молдавские власти дважды не позволили вылететь из страны за Благодатным огнем, призвал православных Молдавии РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T04:04:00+03:00

2025-04-20T04:04:00+03:00

2025-04-20T08:55:00+03:00

религия

молдавия

московский комсомолец

задержание архиепископа маркелла в молдавии

религия

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БЕЛЬЦЫ (Молдавия), 20 апр - РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, которому молдавские власти дважды не позволили вылететь из страны за Благодатным огнем, призвал православных Молдавии придерживаться канонической церкви, входящей в состав РПЦ, передает корреспондент РИА Новости. В Соборе равноапостольных святых Константина и Елены проходит пасхальное богослужение, которое проводит владыка Маркелл. Он передал прихожанам частичку Благодатного огня, которую привезла в Молдавию делегация Молдавской православной церкви. "Со Христом всегда хорошо. Держитесь, братья и сестры, Христа Воскресшего, держитесь Его канонической святой православной Церкви, в данном случае у нас, в Молдавии - православной Церкви Молдовы", - сказал Маркелл. "А остальные все, все рукотворные, все выдуманные некими темными людьми, они сделаны не для того, чтобы люди получали благодать и утешение душевное, а для того, чтобы они имели некоторые сиюминутные выгоды", - подчеркнул священнослужитель. Наряду с канонической Молдавской митрополией, входящей в состав Русской православной церкви, в стране действует "Бессарабская митрополия" Румынской православной церкви. Православная Пасха в этом году отмечается 20 апреля. В Молдавии, где более 97% населения относят себя к православным христианам, это один из наиболее почитаемых религиозных праздников. Накануне светлого праздника во всех храмах страны проходят торжественные богослужения. Ранее власти Молдавии дважды не позволили Маркеллу вылететь в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Этот шаг вызвал критику со стороны представителей православной церкви, которые расценили его как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также МИД РФ, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране. Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. Репрессиям подвергаются политические оппоненты нынешней власти - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250420/moldaviya-2012338485.html

https://ria.ru/20250419/moldaviya-2012263570.html

https://ria.ru/20250419/moldaviya-2012278370.html

молдавия

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Архиепископ Маркелл призвал православных Молдавии придерживаться канонической церкви Архиепископ Маркелл призвал православных Молдавии придерживаться канонической церкви, входящей в состав РПЦ, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-20T04:04 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, московский комсомолец, задержание архиепископа маркелла в молдавии, религия