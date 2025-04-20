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На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 20.04.2025
На МКАД загорелся автомобиль
ДТП с последующим возгоранием авто произошло на МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, движение затруднено, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T19:24:00+03:00
2025-04-20T19:24:00+03:00
2025-04-20T19:24:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ДТП с последующим возгоранием авто произошло на МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, движение затруднено, сообщает столичный дептранс. "На внешней стороне 18-го километра МКАД произошло ДТП с последующим возгоранием автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства. Движение в районе ДТП затруднено на 5,5 километров, отмечает дептранс.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД произошло ДТП с последующим возгоранием автомобиля, движение затруднено