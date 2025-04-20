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ВС России до перемирия поразили подразделения ВСУ в 87 районах - РИА Новости, 20.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 20.04.2025 (обновлено: 16:13 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/minoborony-2012387000.html
ВС России до перемирия поразили подразделения ВСУ в 87 районах
ВС России до перемирия поразили подразделения ВСУ в 87 районах - РИА Новости, 20.04.2025
ВС России до перемирия поразили подразделения ВСУ в 87 районах
Российские армейская авиация и артиллерия до объявления пасхального перемирия нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:54:00+03:00
2025-04-20T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пасхальное перемирие, объявленное путиным
украина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские армейская авиация и артиллерия до объявления пасхального перемирия нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 87 районах, средства ПВО сбили 88 дронов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации (до вступления в силу перемирия - ред.) нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 87 районах ",- говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемых авиационных бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52831 беспилотный летательный аппарат, 604 зенитных ракетных комплекса, 22967 танков и других боевых бронированных машин, 1544 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23913 орудий полевой артиллерии и минометов, 34387 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250420/minoborony-2012371282.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
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россия, владимир путин, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России до перемирия поразили подразделения ВСУ в 87 районах

Авиация и артиллерия до перемирия поразили подразделения ВСУ в 87 районах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские армейская авиация и артиллерия до объявления пасхального перемирия нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 87 районах, средства ПВО сбили 88 дронов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля.
Дым над Донецком. 20 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ
Вчера, 12:07
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации (до вступления в силу перемирия - ред.) нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 87 районах ",- говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемых авиационных бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52831 беспилотный летательный аппарат, 604 зенитных ракетных комплекса, 22967 танков и других боевых бронированных машин, 1544 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23913 орудий полевой артиллерии и минометов, 34387 единиц специальной военной автомобильной техники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине
19 апреля, 22:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное ПутинымУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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