https://ria.ru/20250420/minoborony-2012387000.html

ВС России до перемирия поразили подразделения ВСУ в 87 районах

ВС России до перемирия поразили подразделения ВСУ в 87 районах - РИА Новости, 20.04.2025

ВС России до перемирия поразили подразделения ВСУ в 87 районах

Российские армейская авиация и артиллерия до объявления пасхального перемирия нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:54:00+03:00

2025-04-20T14:54:00+03:00

2025-04-20T16:13:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские армейская авиация и артиллерия до объявления пасхального перемирия нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 87 районах, средства ПВО сбили 88 дронов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации (до вступления в силу перемирия - ред.) нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 87 районах ",- говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемых авиационных бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52831 беспилотный летательный аппарат, 604 зенитных ракетных комплекса, 22967 танков и других боевых бронированных машин, 1544 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23913 орудий полевой артиллерии и минометов, 34387 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250420/minoborony-2012371282.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

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