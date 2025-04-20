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В Белгородской области ребенок пострадал при детонации мины "Колокольчик"
В Белгородской области ребенок пострадал при детонации мины "Колокольчик" - РИА Новости, 20.04.2025
В Белгородской области ребенок пострадал при детонации мины "Колокольчик"
Ребенок пострадал при детонации мины типа "Колокольчик" в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T18:56:00+03:00
2025-04-20T18:56:00+03:00
2025-04-20T19:40:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ребенок пострадал при детонации мины типа "Колокольчик" в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."По предварительной информации, несколько месяцев назад семье из Таврово подарили мину "Колокольчик". Уверили, что она обезврежена. <...> Мальчик взял мину в руки, она выпала и сдетонировала. <...> Ребенок в тяжелом состоянии — закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги", — написал он.Отмечается, что ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Гладков добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под ударами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
В Белгородской области ребенок пострадал при детонации мины "Колокольчик"
Гладков: двенадцатилетний ребенок пострадал при детонации мины под Белгородом