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В Белгородской области ребенок пострадал при детонации мины "Колокольчик" - РИА Новости, 20.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 20.04.2025 (обновлено: 19:40 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/mina-2012408854.html
В Белгородской области ребенок пострадал при детонации мины "Колокольчик"
В Белгородской области ребенок пострадал при детонации мины "Колокольчик" - РИА Новости, 20.04.2025
В Белгородской области ребенок пострадал при детонации мины "Колокольчик"
Ребенок пострадал при детонации мины типа "Колокольчик" в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T18:56:00+03:00
2025-04-20T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ребенок пострадал при детонации мины типа "Колокольчик" в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."По предварительной информации, несколько месяцев назад семье из Таврово подарили мину "Колокольчик". Уверили, что она обезврежена. &lt;...&gt; Мальчик взял мину в руки, она выпала и сдетонировала. &lt;...&gt; Ребенок в тяжелом состоянии — закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги", — написал он.Отмечается, что ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Гладков добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под ударами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html
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белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
В Белгородской области ребенок пострадал при детонации мины "Колокольчик"

Гладков: двенадцатилетний ребенок пострадал при детонации мины под Белгородом

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМина "Колокольчик"
Мина Колокольчик - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Мина "Колокольчик". Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ребенок пострадал при детонации мины типа "Колокольчик" в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации, несколько месяцев назад семье из Таврово подарили мину "Колокольчик". Уверили, что она обезврежена. <...> Мальчик взял мину в руки, она выпала и сдетонировала. <...> Ребенок в тяжелом состоянии — закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги", — написал он.
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Мины типа "Колокольчик" — это кассетные суббоеприпасы. Получили такое название из-за внешнего вида: они похожи на цоколь от электрической лампочки, к которому прикреплена лента. Если задеть ее или сам цоколь, то произойдет детонация.

Отмечается, что ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Гладков добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под ударами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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