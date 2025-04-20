https://ria.ru/20250420/marklyj-2012343675.html

Меган Маркл заподозрили в нарушении авторских прав при создании шоу

Меган Маркл заподозрили в нарушении авторских прав при создании шоу - РИА Новости, 20.04.2025

Меган Маркл заподозрили в нарушении авторских прав при создании шоу

Британская писательница Мел Эллиотт, автор серии книг Pearl Power ("Перл Пауэр"), обвинила супругу британского принца Гарри Меган Маркл в возможном нарушении ее РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T05:06:00+03:00

2025-04-20T05:06:00+03:00

2025-04-20T05:06:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Британская писательница Мел Эллиотт, автор серии книг Pearl Power ("Перл Пауэр"), обвинила супругу британского принца Гарри Меган Маркл в возможном нарушении ее авторских прав в детском шоу для платформы Netflix, сообщает издание Daily Mail. Газета напоминает, что в 2021 году Маркл анонсировала анимационный сериал "Перл" (Pearl, Жемчужина) о приключениях маленькой девочки, однако через год шоу было закрыто, а Меган удалила все упоминания о нем с веб-сайта своей продюсерской компании Archewell. "Теперь известная во всем мире детская писательница Мел Эллиотт из Гастингса сообщила, что она отправила юридическое письмо, в котором предположила возможное нарушение авторских прав в отношении ее собственного творения — маленькой британской девочки по имени Перл Пауэр", - пишет издание. Суть претензии заключается в том, что персонаж книг Эллиотт, девочка по имени Перл, имеет поразительное сходство со своей тезкой - героиней мультфильма, созданного Маркл. По словам адвоката писательницы, сходства между персонажами "слишком многочисленны и слишком поразительны, чтобы быть простым совпадением". "Больше всего меня огорчило то, что, хотя я и обращала внимание Netflix и Archewell на сходство моей Перл и Перл Меган, мое возражение так и не было принято во внимание: ни Netflix, ни Archewell не ответили мне, хотя я бы с удовольствием сотрудничала", - приводит издание слова писательницы. Отмечается, что к моменту анонса нового шоу герцогини Сассекской Эллиотт уже написала три книги из этой серии, опубликованные в 2014, 2015 и 2016 годах. Третья книга имела значительный успех и была переведена на японский, китайский, корейский, французский, испанский, итальянский и голландский языки, а также опубликована в Великобритании и США.

https://ria.ru/20230719/garri-1885105735.html

https://ria.ru/20250412/prints-2010896777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, сша, меган маркл, netflix, в мире