Меган Маркл заподозрили в нарушении авторских прав при создании шоу
Британская писательница обвинила Меган Маркл в нарушении ее авторских прав
© AP Photo / Matt DunhamЕлизавета II, Меган Маркл и Принц Гарри
© AP Photo / Matt Dunham
Елизавета II, Меган Маркл и Принц Гарри. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Британская писательница Мел Эллиотт, автор серии книг Pearl Power ("Перл Пауэр"), обвинила супругу британского принца Гарри Меган Маркл в возможном нарушении ее авторских прав в детском шоу для платформы Netflix, сообщает издание Daily Mail.
Газета напоминает, что в 2021 году Маркл анонсировала анимационный сериал "Перл" (Pearl, Жемчужина) о приключениях маленькой девочки, однако через год шоу было закрыто, а Меган удалила все упоминания о нем с веб-сайта своей продюсерской компании Archewell.
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"Теперь известная во всем мире детская писательница Мел Эллиотт из Гастингса сообщила, что она отправила юридическое письмо, в котором предположила возможное нарушение авторских прав в отношении ее собственного творения — маленькой британской девочки по имени Перл Пауэр", - пишет издание.
Суть претензии заключается в том, что персонаж книг Эллиотт, девочка по имени Перл, имеет поразительное сходство со своей тезкой - героиней мультфильма, созданного Маркл. По словам адвоката писательницы, сходства между персонажами "слишком многочисленны и слишком поразительны, чтобы быть простым совпадением".
"Больше всего меня огорчило то, что, хотя я и обращала внимание Netflix и Archewell на сходство моей Перл и Перл Меган, мое возражение так и не было принято во внимание: ни Netflix, ни Archewell не ответили мне, хотя я бы с удовольствием сотрудничала", - приводит издание слова писательницы.
Отмечается, что к моменту анонса нового шоу герцогини Сассекской Эллиотт уже написала три книги из этой серии, опубликованные в 2014, 2015 и 2016 годах. Третья книга имела значительный успех и была переведена на японский, китайский, корейский, французский, испанский, итальянский и голландский языки, а также опубликована в Великобритании и США.
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