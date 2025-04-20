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Макрон посетит Великобританию в конце мая, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025
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15:12 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/makron-2012389566.html
Макрон посетит Великобританию в конце мая, пишут СМИ
Макрон посетит Великобританию в конце мая, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025
Макрон посетит Великобританию в конце мая, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Великобританию в конце мая по приглашению короля Карла III, на несколько месяцев раньше предположительного визита... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T15:12:00+03:00
2025-04-20T15:12:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Великобританию в конце мая по приглашению короля Карла III, на несколько месяцев раньше предположительного визита президента США Дональда Трампа, утверждает издание Times. "Президенту Макрону будет предоставлен государственный визит в Великобританию... Сорокасемилетний Макрон получил приглашение от короля посетить его в конце следующего месяца, спустя восемь лет после вступления в должность. Это первый раз, когда ему предоставили государственный визит", - сообщает издание, подчеркивая, что детали и точная дата визита остаются в тайне. По словам Times, британская сторона намерена обсудить с французским лидером укрепление торговых связей между ЕС и Великобританией. На этом фоне отмечается, что Макрон был приглашен в королевство на несколько месяцев раньше президента США Дональда Трампа, c которым британские власти ведут переговоры о смягчении американской тарифной политики. Ранее Трамп заявил, что его визит в Британию для встречи с королём Карлом III может состояться в сентябре. До этого он лишь однажды наносил официальный визит в королевство – в 2019 году. В ходе трёхдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250418/filippo-2012009889.html
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в мире, великобритания, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, карл iii, евросоюз
В мире, Великобритания, США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Карл III, Евросоюз
Макрон посетит Великобританию в конце мая, пишут СМИ

Times: Макрон посетит Великобританию в конце мая по приглашению короля Карла III

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Великобританию в конце мая по приглашению короля Карла III, на несколько месяцев раньше предположительного визита президента США Дональда Трампа, утверждает издание Times.
«
"Президенту Макрону будет предоставлен государственный визит в Великобританию... Сорокасемилетний Макрон получил приглашение от короля посетить его в конце следующего месяца, спустя восемь лет после вступления в должность. Это первый раз, когда ему предоставили государственный визит", - сообщает издание, подчеркивая, что детали и точная дата визита остаются в тайне.
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По словам Times, британская сторона намерена обсудить с французским лидером укрепление торговых связей между ЕС и Великобританией. На этом фоне отмечается, что Макрон был приглашен в королевство на несколько месяцев раньше президента США Дональда Трампа, c которым британские власти ведут переговоры о смягчении американской тарифной политики.
Ранее Трамп заявил, что его визит в Британию для встречи с королём Карлом III может состояться в сентябре. До этого он лишь однажды наносил официальный визит в королевство – в 2019 году. В ходе трёхдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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В миреВеликобританияСШАФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронКарл IIIЕвросоюз
 
 
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