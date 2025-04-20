https://ria.ru/20250420/makron-2012389566.html

Макрон посетит Великобританию в конце мая, пишут СМИ

Макрон посетит Великобританию в конце мая, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025

Макрон посетит Великобританию в конце мая, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Великобританию в конце мая по приглашению короля Карла III, на несколько месяцев раньше предположительного визита... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T15:12:00+03:00

2025-04-20T15:12:00+03:00

2025-04-20T15:12:00+03:00

в мире

великобритания

сша

франция

дональд трамп

эммануэль макрон

карл iii

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Великобританию в конце мая по приглашению короля Карла III, на несколько месяцев раньше предположительного визита президента США Дональда Трампа, утверждает издание Times. "Президенту Макрону будет предоставлен государственный визит в Великобританию... Сорокасемилетний Макрон получил приглашение от короля посетить его в конце следующего месяца, спустя восемь лет после вступления в должность. Это первый раз, когда ему предоставили государственный визит", - сообщает издание, подчеркивая, что детали и точная дата визита остаются в тайне. По словам Times, британская сторона намерена обсудить с французским лидером укрепление торговых связей между ЕС и Великобританией. На этом фоне отмечается, что Макрон был приглашен в королевство на несколько месяцев раньше президента США Дональда Трампа, c которым британские власти ведут переговоры о смягчении американской тарифной политики. Ранее Трамп заявил, что его визит в Британию для встречи с королём Карлом III может состояться в сентябре. До этого он лишь однажды наносил официальный визит в королевство – в 2019 году. В ходе трёхдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250418/filippo-2012009889.html

https://ria.ru/20250222/voyna-2001050965.html

великобритания

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, карл iii, евросоюз