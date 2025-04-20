Макрон посетит Великобританию в конце мая, пишут СМИ
Times: Макрон посетит Великобританию в конце мая по приглашению короля Карла III
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Великобританию в конце мая по приглашению короля Карла III, на несколько месяцев раньше предположительного визита президента США Дональда Трампа, утверждает издание Times.
«
"Президенту Макрону будет предоставлен государственный визит в Великобританию... Сорокасемилетний Макрон получил приглашение от короля посетить его в конце следующего месяца, спустя восемь лет после вступления в должность. Это первый раз, когда ему предоставили государственный визит", - сообщает издание, подчеркивая, что детали и точная дата визита остаются в тайне.
По словам Times, британская сторона намерена обсудить с французским лидером укрепление торговых связей между ЕС и Великобританией. На этом фоне отмечается, что Макрон был приглашен в королевство на несколько месяцев раньше президента США Дональда Трампа, c которым британские власти ведут переговоры о смягчении американской тарифной политики.
Ранее Трамп заявил, что его визит в Британию для встречи с королём Карлом III может состояться в сентябре. До этого он лишь однажды наносил официальный визит в королевство – в 2019 году. В ходе трёхдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
"Сценарий третьей мировой": СМИ узнали, что Европа готовит Трампу
22 февраля, 22:57