https://ria.ru/20250420/lukashenko-2012385675.html

Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках

Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках - РИА Новости, 20.04.2025

Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения в праздник Пасхи Толочина предупредил, что этот год будет серьезным в плане наведения порядка в... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:45:00+03:00

2025-04-20T14:45:00+03:00

2025-04-20T14:45:00+03:00

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения в праздник Пасхи Толочина предупредил, что этот год будет серьезным в плане наведения порядка в стране, сообщает информационное агентство Белта. "Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому - в церкви не врут - должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране", - сказал Лукашенко. Говоря про Год благоустройства, президент обратил внимание, что речь идет не о том, что нужно просто подмести улицы и высадить деревья. "Каждый на своем приусадебном участке, если это на селе, да и в городах, должен навести соответствующий порядок",- сказал Лукашенко и добавил, что встране не должно быть в том числе пустующих и заброшенных земель. Глава государства подчеркнул, что белорусы должны достойно прожить этот год, создав нормальные условия для жизни, прежде всего детей. Телеграм-канал белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко посоветовал всем местным властям готовиться к серьезным проверкам. "Будем разбираться со всеми. Делайте на своем месте то, что должны делать. Это намного проще чем у южных наших соседей. В основе моей политики будет справедливость. Заработал - получил"", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010882645.html

https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992729819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, александр лукашенко, в мире