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Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках - РИА Новости, 20.04.2025
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14:45 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/lukashenko-2012385675.html
Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках
Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках - РИА Новости, 20.04.2025
Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения в праздник Пасхи Толочина предупредил, что этот год будет серьезным в плане наведения порядка в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:45:00+03:00
2025-04-20T14:45:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения в праздник Пасхи Толочина предупредил, что этот год будет серьезным в плане наведения порядка в стране, сообщает информационное агентство Белта. "Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому - в церкви не врут - должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране", - сказал Лукашенко. Говоря про Год благоустройства, президент обратил внимание, что речь идет не о том, что нужно просто подмести улицы и высадить деревья. "Каждый на своем приусадебном участке, если это на селе, да и в городах, должен навести соответствующий порядок",- сказал Лукашенко и добавил, что встране не должно быть в том числе пустующих и заброшенных земель. Глава государства подчеркнул, что белорусы должны достойно прожить этот год, создав нормальные условия для жизни, прежде всего детей. Телеграм-канал белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко посоветовал всем местным властям готовиться к серьезным проверкам. "Будем разбираться со всеми. Делайте на своем месте то, что должны делать. Это намного проще чем у южных наших соседей. В основе моей политики будет справедливость. Заработал - получил"", - сказал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010882645.html
https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992729819.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках

Лукашенко предупредил чиновников о наведении порядка в стране

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения в праздник Пасхи Толочина предупредил, что этот год будет серьезным в плане наведения порядка в стране, сообщает информационное агентство Белта.
"Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому - в церкви не врут - должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Лукашенко назвал причины конфликта на Украине
12 апреля, 14:37
Говоря про Год благоустройства, президент обратил внимание, что речь идет не о том, что нужно просто подмести улицы и высадить деревья.
"Каждый на своем приусадебном участке, если это на селе, да и в городах, должен навести соответствующий порядок",- сказал Лукашенко и добавил, что встране не должно быть в том числе пустующих и заброшенных земель. Глава государства подчеркнул, что белорусы должны достойно прожить этот год, создав нормальные условия для жизни, прежде всего детей.
Телеграм-канал белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко посоветовал всем местным властям готовиться к серьезным проверкам.
"Будем разбираться со всеми. Делайте на своем месте то, что должны делать. Это намного проще чем у южных наших соседей. В основе моей политики будет справедливость. Заработал - получил"", - сказал президент Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии
7 января, 11:48
 
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