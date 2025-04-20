https://ria.ru/20250420/lavrov-2012401063.html

"Должны осознать". Лавров сделал жесткое предупреждение Европе

"Должны осознать". Лавров сделал жесткое предупреждение Европе - РИА Новости, 20.04.2025

"Должны осознать". Лавров сделал жесткое предупреждение Европе

Европе не следует говорить с Россией языком превосходства, заявил глава МИД страны Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T17:06:00+03:00

2025-04-20T17:06:00+03:00

2025-04-20T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Европе не следует говорить с Россией языком превосходства, заявил глава МИД страны Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину."С Россией таким языком (превосходства. — Прим. ред.) разговаривать не надо. И если эта "коалиция желающих" возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать", — предупредил он.Лавров в разговоре с Зарубиным также подчеркнул, что Россия не будет мириться с проявлениями нацистских тенденций в Европе. Москва приложит все силы, чтобы эта идеология нацизма "не поднимала голову" и была уничтожена, а Европа вернулась к своим ценностям.Глава евродипломатии Кая Каллас в апреле заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде на 9 Мая в Москве. Объединение также не планирует участвовать в торжествах.Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лулу да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012399703.html

https://ria.ru/20250420/pushkov-2012381947.html

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в мире, россия, украина, европа, эммануэль макрон, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), павел зарубин