"Должны осознать". Лавров сделал жесткое предупреждение Европе
Лавров посоветовал Европе не говорить с Россией языком превосходства
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров представителей России и США по Украине в Эр-Рияде
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров представителей России и США по Украине в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Европе не следует говорить с Россией языком превосходства, заявил глава МИД страны Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.
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"С Россией таким языком (превосходства. — Прим. ред.) разговаривать не надо. И если эта "коалиция желающих" возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать", — предупредил он.
В конце марта в Париже прошел саммит "коалиции желающих". По его итогам президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности ряда представителей объединения отправить войска на Украину. По данным AFP, из примерно 30 государств "коалиции" на такой шаг согласны лишь шесть. Среди них — Великобритания, Франция и Прибалтийские страны.
Глава евродипломатии Кая Каллас в апреле заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде на 9 Мая в Москве. Объединение также не планирует участвовать в торжествах.
Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лулу да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.