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"Должны осознать". Лавров сделал жесткое предупреждение Европе - РИА Новости, 20.04.2025
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17:06 20.04.2025 (обновлено: 17:51 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/lavrov-2012401063.html
"Должны осознать". Лавров сделал жесткое предупреждение Европе
"Должны осознать". Лавров сделал жесткое предупреждение Европе - РИА Новости, 20.04.2025
"Должны осознать". Лавров сделал жесткое предупреждение Европе
Европе не следует говорить с Россией языком превосходства, заявил глава МИД страны Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T17:06:00+03:00
2025-04-20T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Европе не следует говорить с Россией языком превосходства, заявил глава МИД страны Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.&quot;С Россией таким языком (превосходства. — Прим. ред.) разговаривать не надо. И если эта &quot;коалиция желающих&quot; возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать&quot;, — предупредил он.Лавров в разговоре с Зарубиным также подчеркнул, что Россия не будет мириться с проявлениями нацистских тенденций в Европе. Москва приложит все силы, чтобы эта идеология нацизма "не поднимала голову" и была уничтожена, а Европа вернулась к своим ценностям.Глава евродипломатии Кая Каллас в апреле заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде на 9 Мая в Москве. Объединение также не планирует участвовать в торжествах.Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лулу да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012399703.html
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в мире, россия, украина, европа, эммануэль макрон, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), павел зарубин
В мире, Россия, Украина, Европа, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Павел Зарубин
"Должны осознать". Лавров сделал жесткое предупреждение Европе

Лавров посоветовал Европе не говорить с Россией языком превосходства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров представителей России и США по Украине в Эр-Рияде
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров представителей России и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров представителей России и США по Украине в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Европе не следует говорить с Россией языком превосходства, заявил глава МИД страны Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.
«

"С Россией таким языком (превосходства. — Прим. ред.) разговаривать не надо. И если эта "коалиция желающих" возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать", — предупредил он.

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В конце марта в Париже прошел саммит "коалиции желающих". По его итогам президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности ряда представителей объединения отправить войска на Украину. По данным AFP, из примерно 30 государств "коалиции" на такой шаг согласны лишь шесть. Среди них — Великобритания, Франция и Прибалтийские страны.

Лавров в разговоре с Зарубиным также подчеркнул, что Россия не будет мириться с проявлениями нацистских тенденций в Европе. Москва приложит все силы, чтобы эта идеология нацизма "не поднимала голову" и была уничтожена, а Европа вернулась к своим ценностям.
Глава евродипломатии Кая Каллас в апреле заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде на 9 Мая в Москве. Объединение также не планирует участвовать в торжествах.
Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лулу да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.
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В миреРоссияУкраинаЕвропаЭммануэль МакронСергей ЛавровСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Павел Зарубин
 
 
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