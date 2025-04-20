https://ria.ru/20250420/kurskaya-2012377933.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия - РИА Новости, 20.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия

Вооруженные силы Украины до начала действия перемирия потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера и РСЗО "Ураган" в приграничном районе Курской... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T13:08:00+03:00

2025-04-20T13:08:00+03:00

2025-04-20T13:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины до начала действия перемирия потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера и РСЗО "Ураган" в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля."Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Как уточняет военное ведомство, всего за время боевых действий на курском направлении до начала действия перемирия противник потерял более 75 325 военнослужащих, 411 танков, 335 боевых машин пехоты, 309 бронетранспортеров, 2281 боевую бронированную машину, 2747 автомобилей, 629 артиллерийских орудий, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 129 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

https://ria.ru/20250420/nato-2012352133.html

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012378691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины