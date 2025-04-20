https://ria.ru/20250420/kulich-2012383400.html
В Крыму испекли гигантский кулич
В Крыму испекли гигантский кулич - РИА Новости, 20.04.2025
В Крыму испекли гигантский кулич
Крымские пекари приготовили гигантский кулич, украсив его пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:22:00+03:00
2025-04-20T14:22:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Крымские пекари приготовили гигантский кулич, украсив его пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова, сообщил РИА Новости директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко. "Наши пекари испекли оригинальный гигантский кулич, который мы назвали "Крым в миниатюре". Выпечка размерами около 2,5 метра в окружности, весом - 70 килограммов. Украшен гигантский кулич пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова", - сказал Жиленко. По его словам, отведать кулич смогут бесплатно все посетили парка миниатюр.
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Религия, Пасха, Общество, Россия, Республика Крым
В Крыму испекли гигантский кулич
В Крыму испекли гигантский кулич размерами около 2,5 метра
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Крымские пекари приготовили гигантский кулич, украсив его пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова, сообщил РИА Новости директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.
"Наши пекари испекли оригинальный гигантский кулич, который мы назвали "Крым в миниатюре". Выпечка размерами около 2,5 метра в окружности, весом - 70 килограммов. Украшен гигантский кулич пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова", - сказал Жиленко.
По его словам, отведать кулич смогут бесплатно все посетили парка миниатюр.