https://ria.ru/20250420/kulich-2012383400.html

В Крыму испекли гигантский кулич

В Крыму испекли гигантский кулич - РИА Новости, 20.04.2025

В Крыму испекли гигантский кулич

Крымские пекари приготовили гигантский кулич, украсив его пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:22:00+03:00

2025-04-20T14:22:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Крымские пекари приготовили гигантский кулич, украсив его пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова, сообщил РИА Новости директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко. "Наши пекари испекли оригинальный гигантский кулич, который мы назвали "Крым в миниатюре". Выпечка размерами около 2,5 метра в окружности, весом - 70 килограммов. Украшен гигантский кулич пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова", - сказал Жиленко. По его словам, отведать кулич смогут бесплатно все посетили парка миниатюр.

https://ria.ru/20250419/vrach-2012220623.html

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