В Госдуме призвали США исходить из реального статуса Крыма
Депутат Шеремет призвал США относиться к статусу Крыма как к свершившемуся факту
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского регионам Михаил Шеремет призвал США исходить из того, что российский статус Крыма - это свершившийся факт и никакого торга в этом вопросе быть не может.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство.
США готовы признать Крым российским, пишут СМИ
Вчера, 00:26
"США стоит относиться к российскому статусу Крыма как к неоспоримому и свершившемуся факту. Никаких "если" и "но" здесь быть не может. Торг в вопросе российских территорий неуместен. Мы своими землями и людьми не торгуем. Для нас это принципиальный вопрос", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Крым воссоединился с Россией после законного общекрымского референдума, который соответствовал всем международным нормам.
"Претензий к Крыму и крымчанам здесь быть не должно", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.