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В Госдуме призвали США исходить из реального статуса Крыма - РИА Новости, 20.04.2025
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06:47 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/krym-2012347286.html
В Госдуме призвали США исходить из реального статуса Крыма
В Госдуме призвали США исходить из реального статуса Крыма - РИА Новости, 20.04.2025
В Госдуме призвали США исходить из реального статуса Крыма
Депутат Госдумы от крымского регионам Михаил Шеремет призвал США исходить из того, что российский статус Крыма - это свершившийся факт и никакого торга в этом... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:47:00+03:00
2025-04-20T06:47:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского регионам Михаил Шеремет призвал США исходить из того, что российский статус Крыма - это свершившийся факт и никакого торга в этом вопросе быть не может. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство. "США стоит относиться к российскому статусу Крыма как к неоспоримому и свершившемуся факту. Никаких "если" и "но" здесь быть не может. Торг в вопросе российских территорий неуместен. Мы своими землями и людьми не торгуем. Для нас это принципиальный вопрос", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Крым воссоединился с Россией после законного общекрымского референдума, который соответствовал всем международным нормам. "Претензий к Крыму и крымчанам здесь быть не должно", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250419/peregovory-2012210489.html
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россия, украина, севастополь, михаил шеремет, владимир путин, оон, госдума рф, политика
Россия, Украина, Севастополь, Михаил Шеремет, Владимир Путин, ООН, Госдума РФ, Политика
В Госдуме призвали США исходить из реального статуса Крыма

Депутат Шеремет призвал США относиться к статусу Крыма как к свершившемуся факту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского регионам Михаил Шеремет призвал США исходить из того, что российский статус Крыма - это свершившийся факт и никакого торга в этом вопросе быть не может.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство.
Крым - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
США готовы признать Крым российским, пишут СМИ
Вчера, 00:26
"США стоит относиться к российскому статусу Крыма как к неоспоримому и свершившемуся факту. Никаких "если" и "но" здесь быть не может. Торг в вопросе российских территорий неуместен. Мы своими землями и людьми не торгуем. Для нас это принципиальный вопрос", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Крым воссоединился с Россией после законного общекрымского референдума, который соответствовал всем международным нормам.
"Претензий к Крыму и крымчанам здесь быть не должно", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Эксперт одной фразой ответил на сообщение о готовности США признать Крым
Вчера, 16:28
 
РоссияУкраинаСевастопольМихаил ШереметВладимир ПутинООНГосдума РФПолитика
 
 
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