https://ria.ru/20250420/krym-2012344159.html

На побережье Крыма построят яхтенные марины

На побережье Крыма построят яхтенные марины - РИА Новости, 20.04.2025

На побережье Крыма построят яхтенные марины

Яхтенные марины планируют построить на побережье Крыма, в районе курортных городов Ялта и Евпатория, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T05:13:00+03:00

2025-04-20T05:13:00+03:00

2025-04-20T05:13:00+03:00

евпатория

ялта

владимир константинов

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Яхтенные марины планируют построить на побережье Крыма, в районе курортных городов Ялта и Евпатория, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "В планах перепрофилирование морского порта в черте Евпатории из грузового в пассажирский терминал, с созданием яхтенной марины", - сказал Константинов. По его словам, в целом мощности Евпаторийского морского порта расположены на мысе Карантинный в северной части Каламитского залива, а также в районе озера Донузлав. "Этот порт практически не замерзает, навигация длится круглый год", - подчеркнул Константинов. Кроме того, по словам Константинова, наиболее перспективным направлением для Ялтинского морского порта является развитие морского пассажирского сообщения, а также круизного и яхтенного туризма. "В планах - создание развитой сети гидротехнических сооружений, в том числе яхтенных марин, а также обновление пассажирского флота для эксплуатации в акватории Крымского полуострова", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20250410/krym-2010387717.html

https://ria.ru/20250419/krym-2012270663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евпатория, ялта, владимир константинов, общество