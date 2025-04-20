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На побережье Крыма построят яхтенные марины - РИА Новости, 20.04.2025
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https://ria.ru/20250420/krym-2012344159.html
На побережье Крыма построят яхтенные марины
На побережье Крыма построят яхтенные марины - РИА Новости, 20.04.2025
На побережье Крыма построят яхтенные марины
Яхтенные марины планируют построить на побережье Крыма, в районе курортных городов Ялта и Евпатория, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T05:13:00+03:00
2025-04-20T05:13:00+03:00
евпатория
ялта
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Яхтенные марины планируют построить на побережье Крыма, в районе курортных городов Ялта и Евпатория, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "В планах перепрофилирование морского порта в черте Евпатории из грузового в пассажирский терминал, с созданием яхтенной марины", - сказал Константинов. По его словам, в целом мощности Евпаторийского морского порта расположены на мысе Карантинный в северной части Каламитского залива, а также в районе озера Донузлав. "Этот порт практически не замерзает, навигация длится круглый год", - подчеркнул Константинов. Кроме того, по словам Константинова, наиболее перспективным направлением для Ялтинского морского порта является развитие морского пассажирского сообщения, а также круизного и яхтенного туризма. "В планах - создание развитой сети гидротехнических сооружений, в том числе яхтенных марин, а также обновление пассажирского флота для эксплуатации в акватории Крымского полуострова", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20250410/krym-2010387717.html
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евпатория, ялта, владимир константинов, общество
Евпатория, Ялта, Владимир Константинов, Общество
На побережье Крыма построят яхтенные марины

Яхтенные марины планируют построить в районе курортных городов Ялта и Евпатория

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Яхтенные марины планируют построить на побережье Крыма, в районе курортных городов Ялта и Евпатория, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В планах перепрофилирование морского порта в черте Евпатории из грузового в пассажирский терминал, с созданием яхтенной марины", - сказал Константинов.
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По его словам, в целом мощности Евпаторийского морского порта расположены на мысе Карантинный в северной части Каламитского залива, а также в районе озера Донузлав.
"Этот порт практически не замерзает, навигация длится круглый год", - подчеркнул Константинов.
Кроме того, по словам Константинова, наиболее перспективным направлением для Ялтинского морского порта является развитие морского пассажирского сообщения, а также круизного и яхтенного туризма.
"В планах - создание развитой сети гидротехнических сооружений, в том числе яхтенных марин, а также обновление пассажирского флота для эксплуатации в акватории Крымского полуострова", - сказал глава парламента.
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ЕвпаторияЯлтаВладимир КонстантиновОбщество
 
 
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