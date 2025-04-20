Спасатели вытащили российских космонавтов из спускаемого аппарата "Союза"
Экипаж корабля "Союз МС-26", приземлившегося в Казахстане, эвакуировали
Спускаемый аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Участники поисково-спасательной операции достали российских космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера с американским астронавтом Дональдом Петтитом из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-26", на котором они вернулись с Международной космической станции (МКС), трансляцию посадки ведёт "Роскосмос".
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Поздно вечером в субботу Овчинин, Вагнер и Петтит расположились в корабле, попрощались с остающимися на станции россиянами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым, американцами Энн МакКлейн, Николь Айерс и Джонни Кимом, а также японцем Такуя Ониси, а затем закрыли люки между "Союзом" и МКС.
Корабль отстыковался от станции в 0.57 мск 20 апреля. Двигатель корабля был включен на торможение в 3.27. После замедления "Союз МС-26" сошёл с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разделился на отсеки. На кадрах трансляции было видно, как он на парашюте парит над казахстанской степью. Касание Земли произошло в 4.20 мск.
Овчинин, Вагнер и Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За это время российские космонавты выполнили более 40 экспериментов и провели один выход в открытый космос (в декабре), в ходе которого установили снаружи станции спектрометр "Монитор всего неба".
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