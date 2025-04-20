https://ria.ru/20250420/kosmos-2012343472.html

Спасатели вытащили российских космонавтов из спускаемого аппарата "Союза"

Спасатели вытащили российских космонавтов из спускаемого аппарата "Союза" - РИА Новости, 20.04.2025

Спасатели вытащили российских космонавтов из спускаемого аппарата "Союза"

Участники поисково-спасательной операции достали российских космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера с американским астронавтом Дональдом Петтитом из... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T05:02:00+03:00

2025-04-20T05:02:00+03:00

2025-04-20T05:03:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Участники поисково-спасательной операции достали российских космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера с американским астронавтом Дональдом Петтитом из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-26", на котором они вернулись с Международной космической станции (МКС), трансляцию посадки ведёт "Роскосмос". Овчинину при посадке выдали крашеное яйцо, которое он тут же почистил и съел. Поздно вечером в субботу Овчинин, Вагнер и Петтит расположились в корабле, попрощались с остающимися на станции россиянами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым, американцами Энн МакКлейн, Николь Айерс и Джонни Кимом, а также японцем Такуя Ониси, а затем закрыли люки между "Союзом" и МКС. Корабль отстыковался от станции в 0.57 мск 20 апреля. Двигатель корабля был включен на торможение в 3.27. После замедления "Союз МС-26" сошёл с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разделился на отсеки. На кадрах трансляции было видно, как он на парашюте парит над казахстанской степью. Касание Земли произошло в 4.20 мск. Овчинин, Вагнер и Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За это время российские космонавты выполнили более 40 экспериментов и провели один выход в открытый космос (в декабре), в ходе которого установили снаружи станции спектрометр "Монитор всего неба".

https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html

https://ria.ru/20250412/kosmos-2010887321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, дональд петтит