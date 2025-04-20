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Спасатели вытащили российских космонавтов из спускаемого аппарата "Союза" - РИА Новости, 20.04.2025
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Наука
 
05:02 20.04.2025 (обновлено: 05:03 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/kosmos-2012343472.html
Спасатели вытащили российских космонавтов из спускаемого аппарата "Союза"
Спасатели вытащили российских космонавтов из спускаемого аппарата "Союза" - РИА Новости, 20.04.2025
Спасатели вытащили российских космонавтов из спускаемого аппарата "Союза"
Участники поисково-спасательной операции достали российских космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера с американским астронавтом Дональдом Петтитом из... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T05:02:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Участники поисково-спасательной операции достали российских космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера с американским астронавтом Дональдом Петтитом из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-26", на котором они вернулись с Международной космической станции (МКС), трансляцию посадки ведёт "Роскосмос". Овчинину при посадке выдали крашеное яйцо, которое он тут же почистил и съел. Поздно вечером в субботу Овчинин, Вагнер и Петтит расположились в корабле, попрощались с остающимися на станции россиянами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым, американцами Энн МакКлейн, Николь Айерс и Джонни Кимом, а также японцем Такуя Ониси, а затем закрыли люки между "Союзом" и МКС. Корабль отстыковался от станции в 0.57 мск 20 апреля. Двигатель корабля был включен на торможение в 3.27. После замедления "Союз МС-26" сошёл с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разделился на отсеки. На кадрах трансляции было видно, как он на парашюте парит над казахстанской степью. Касание Земли произошло в 4.20 мск. Овчинин, Вагнер и Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За это время российские космонавты выполнили более 40 экспериментов и провели один выход в открытый космос (в декабре), в ходе которого установили снаружи станции спектрометр "Монитор всего неба".
https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010887321.html
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космос - риа наука, земля, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, дональд петтит
Космос - РИА Наука, Земля, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Роскосмос, Дональд Петтит, Наука
Спасатели вытащили российских космонавтов из спускаемого аппарата "Союза"

Экипаж корабля "Союз МС-26", приземлившегося в Казахстане, эвакуировали

© РИА Новости / Пресс-служба ЦВО | Перейти в медиабанкСпускаемый аппарат
Спускаемый аппарат - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ЦВО
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Спускаемый аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Участники поисково-спасательной операции достали российских космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера с американским астронавтом Дональдом Петтитом из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-26", на котором они вернулись с Международной космической станции (МКС), трансляцию посадки ведёт "Роскосмос".
Овчинину при посадке выдали крашеное яйцо, которое он тут же почистил и съел.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин высказался об идеях завершения работы МКС
16 апреля, 18:27
Поздно вечером в субботу Овчинин, Вагнер и Петтит расположились в корабле, попрощались с остающимися на станции россиянами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым, американцами Энн МакКлейн, Николь Айерс и Джонни Кимом, а также японцем Такуя Ониси, а затем закрыли люки между "Союзом" и МКС.
Корабль отстыковался от станции в 0.57 мск 20 апреля. Двигатель корабля был включен на торможение в 3.27. После замедления "Союз МС-26" сошёл с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разделился на отсеки. На кадрах трансляции было видно, как он на парашюте парит над казахстанской степью. Касание Земли произошло в 4.20 мск.
Овчинин, Вагнер и Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За это время российские космонавты выполнили более 40 экспериментов и провели один выход в открытый космос (в декабре), в ходе которого установили снаружи станции спектрометр "Монитор всего неба".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Россия и США синхронизируют планы по МКС, сообщили в Роскосмосе
12 апреля, 15:14
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляАлексей ОвчининИван ВагнерРоскосмосДональд Петтит
 
 
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