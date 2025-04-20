https://ria.ru/20250420/kosmonavt-2012414098.html

Патриарх Кирилл рассказал экипажу МКС о своей давней мечте

Патриарх Кирилл рассказал экипажу МКС о своей давней мечте - РИА Новости, 20.04.2025

Патриарх Кирилл рассказал экипажу МКС о своей давней мечте

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в праздник Пасхи экипажу МКС о своей давней мечте стать космонавтом. РИА Новости, 20.04.2025

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космос - риа наука

центр управления полетами

вгтрк

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в праздник Пасхи экипажу МКС о своей давней мечте стать космонавтом. Традиционный в Пасху телемост патриарха с российскими космонавтами, несущими вахту на борту МКС, был организован из зала Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя по каналу видеосвязи, предоставленному Центром управления полетами и ВГТРК. С патриархом вышли на связь космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, сообщила пресс-служба патриарха. В беседе с экипажем патриарх подчеркнул, что полеты в космос - это героизм, в сознании большинства россиян космонавты-герои, которые делают важное дело для страны. "У меня даже когда-то мечта такая была - тоже в космос полететь. Я с кем-то из трезвомыслящих людей обсудил эту мечту, и они сказали: "Наверное, священники вашего поколения ещё не полетят", рассказал космонавтам патриарх, видео беседы предоставлено РИА Новости пресс-службой патриарха. Космонавты поздравили предстоятеля РПЦ и всех православных россиян с Воскресением Христовым.

https://ria.ru/20250420/patriarkh-2012408345.html

https://ria.ru/20250107/kirill-1992765564.html

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космос - риа наука, центр управления полетами, вгтрк, роскосмос, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия