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Патриарх Кирилл рассказал экипажу МКС о своей давней мечте - РИА Новости, 20.04.2025
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20:21 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/kosmonavt-2012414098.html
Патриарх Кирилл рассказал экипажу МКС о своей давней мечте
Патриарх Кирилл рассказал экипажу МКС о своей давней мечте - РИА Новости, 20.04.2025
Патриарх Кирилл рассказал экипажу МКС о своей давней мечте
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в праздник Пасхи экипажу МКС о своей давней мечте стать космонавтом. РИА Новости, 20.04.2025
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в праздник Пасхи экипажу МКС о своей давней мечте стать космонавтом. Традиционный в Пасху телемост патриарха с российскими космонавтами, несущими вахту на борту МКС, был организован из зала Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя по каналу видеосвязи, предоставленному Центром управления полетами и ВГТРК. С патриархом вышли на связь космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, сообщила пресс-служба патриарха. В беседе с экипажем патриарх подчеркнул, что полеты в космос - это героизм, в сознании большинства россиян космонавты-герои, которые делают важное дело для страны. "У меня даже когда-то мечта такая была - тоже в космос полететь. Я с кем-то из трезвомыслящих людей обсудил эту мечту, и они сказали: "Наверное, священники вашего поколения ещё не полетят", рассказал космонавтам патриарх, видео беседы предоставлено РИА Новости пресс-службой патриарха. Космонавты поздравили предстоятеля РПЦ и всех православных россиян с Воскресением Христовым.
https://ria.ru/20250420/patriarkh-2012408345.html
https://ria.ru/20250107/kirill-1992765564.html
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космос - риа наука, центр управления полетами, вгтрк, роскосмос, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
Космос - РИА Наука, Центр управления полетами, ВГТРК, Роскосмос, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия
Патриарх Кирилл рассказал экипажу МКС о своей давней мечте

Патриарх Кирилл рассказал экипажу МКС о своей давней мечте стать космонавтом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в праздник Пасхи экипажу МКС о своей давней мечте стать космонавтом.
Традиционный в Пасху телемост патриарха с российскими космонавтами, несущими вахту на борту МКС, был организован из зала Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя по каналу видеосвязи, предоставленному Центром управления полетами и ВГТРК. С патриархом вышли на связь космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, сообщила пресс-служба патриарха.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Патриарх Кирилл рассказал, как космонавты сочетают во взглядах веру и науку
Вчера, 18:47
В беседе с экипажем патриарх подчеркнул, что полеты в космос - это героизм, в сознании большинства россиян космонавты-герои, которые делают важное дело для страны.
«
"У меня даже когда-то мечта такая была - тоже в космос полететь. Я с кем-то из трезвомыслящих людей обсудил эту мечту, и они сказали: "Наверное, священники вашего поколения ещё не полетят", рассказал космонавтам патриарх, видео беседы предоставлено РИА Новости пресс-службой патриарха.
Космонавты поздравили предстоятеля РПЦ и всех православных россиян с Воскресением Христовым.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Патриарх Кирилл рассказал, кем хотел быть в детстве
7 января, 20:30
 
Космос - РИА НаукаЦентр управления полетамиВГТРКРоскосмосПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
 
 
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