https://ria.ru/20250420/koreya-2012370523.html

ВВС Южной Кореи запретили полеты, поставив под угрозу учения с США

ВВС Южной Кореи запретили полеты, поставив под угрозу учения с США - РИА Новости, 20.04.2025

ВВС Южной Кореи запретили полеты, поставив под угрозу учения с США

ВВС Южной Кореи после инцидента с падением пулеметов со южнокорейского штурмовика запретил все полеты, что поставит под угрозу совместные военно-воздушные... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T11:55:00+03:00

2025-04-20T11:55:00+03:00

2025-04-20T11:59:00+03:00

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СЕУЛ, 20 апр - РИА Новости. ВВС Южной Кореи после инцидента с падением пулеметов со южнокорейского штурмовика запретил все полеты, что поставит под угрозу совместные военно-воздушные учения с США, сообщило агентство Рёнхап. "За исключением сил, осуществляющих слежение и разведку, а также других сил, необходимых для экстренного реагирования, полеты всех видов воздушных судов до утра 22 апреля прекращены... Принятые меры по прекращению полетов нарушили и ход проводящихся сейчас совместных воздушных учений ВВС Южной Кореи и США "Freedom Flag". Все полеты, запланированные по случаю Freedom Flag, также приостановлены", - пишет агентство со ссылкой на представителя южнокорейских ВВС. Военные планируют проверить безопасность всех воздушных судов и провести дополнительное обучение пилотов и авиатехников, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Ожидается, что полеты возобновятся 22 апреля со второй половины дня. По данным Рёнхап, в ходе ночных учебных стрельб, которые проводились 18 апреля, с легкого штурмовика KA-1 ВВС Республики Корея в небе над уездом Пхёнчхан на востоке страны были сброшены два пулеметных контейнера и два внешних топливных бака. Вместе с пулеметами в контейнерах упали и прилагающиеся к ним пятьсот 12,7-миллиметровых патронов. Падение произошло в горных районах, ущерба гражданской инфраструктуре не нанесено. Военным удалось найти и собрать пулеметы и большую часть боеприпасов, поиски топливных баков продолжаются. Пилот штурмовика сообщил комиссии, расследующей данный инцидент, что нажал на кнопку сброса по ошибке. Шестого марта 2025 года два южнокорейских истребителя KF-16 в ходе совместных с учений с США сбросили за пределами учебного полигона восемь бомб MK-82. В результате инцидента были ранены 38 человек, в том числе 24 гражданских лица. Полностью разрушено два строения, 194 объекта получили частичные повреждения, пострадали 16 автомобилей. Семи семьям пришлось покинуть свои дома и переселиться во временное жилье. Инцидент побудил министерство обороны Южной Кореи временно приостановить все учения с использованием боевых патронов. Промежуточное расследование военно-воздушных сил страны показало, что к случайному сбросу бомб привела ошибка пилота одного из истребителей, который ввел неверные координаты цели во время подготовки к маневрам. Следователи министерства обороны предъявили двум пилотам обвинения в профессиональной халатности, приведшей к травмам и повреждению военных объектов. Они были уволены со службы за недостаточный контроль в ходе учений.

https://ria.ru/20250306/smi-2003344706.html

https://ria.ru/20250418/koreja-2011961802.html

https://ria.ru/20250306/voennye-2003350446.html

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в мире, южная корея, сша, пхенчхан