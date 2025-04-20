ВВС Южной Кореи запретили полеты, поставив под угрозу учения с США
Ренхап: ВВС Южной Кореи запретили полеты из-за инцидента с пулеметами
© AP Photo / Newsis/Kang Jong-minИстребитель на авиабазе в Южной Корее
© AP Photo / Newsis/Kang Jong-min
Истребитель на авиабазе в Южной Корее. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 20 апр - РИА Новости. ВВС Южной Кореи после инцидента с падением пулеметов со южнокорейского штурмовика запретил все полеты, что поставит под угрозу совместные военно-воздушные учения с США, сообщило агентство Рёнхап.
«
"За исключением сил, осуществляющих слежение и разведку, а также других сил, необходимых для экстренного реагирования, полеты всех видов воздушных судов до утра 22 апреля прекращены... Принятые меры по прекращению полетов нарушили и ход проводящихся сейчас совместных воздушных учений ВВС Южной Кореи и США "Freedom Flag". Все полеты, запланированные по случаю Freedom Flag, также приостановлены", - пишет агентство со ссылкой на представителя южнокорейских ВВС.
Военные планируют проверить безопасность всех воздушных судов и провести дополнительное обучение пилотов и авиатехников, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Ожидается, что полеты возобновятся 22 апреля со второй половины дня.
По данным Рёнхап, в ходе ночных учебных стрельб, которые проводились 18 апреля, с легкого штурмовика KA-1 ВВС Республики Корея в небе над уездом Пхёнчхан на востоке страны были сброшены два пулеметных контейнера и два внешних топливных бака. Вместе с пулеметами в контейнерах упали и прилагающиеся к ним пятьсот 12,7-миллиметровых патронов. Падение произошло в горных районах, ущерба гражданской инфраструктуре не нанесено. Военным удалось найти и собрать пулеметы и большую часть боеприпасов, поиски топливных баков продолжаются.
Пилот штурмовика сообщил комиссии, расследующей данный инцидент, что нажал на кнопку сброса по ошибке.
Южная Корея провела стрельбы у границы с КНДР
18 апреля, 08:31
Шестого марта 2025 года два южнокорейских истребителя KF-16 в ходе совместных с учений с США сбросили за пределами учебного полигона восемь бомб MK-82. В результате инцидента были ранены 38 человек, в том числе 24 гражданских лица. Полностью разрушено два строения, 194 объекта получили частичные повреждения, пострадали 16 автомобилей. Семи семьям пришлось покинуть свои дома и переселиться во временное жилье. Инцидент побудил министерство обороны Южной Кореи временно приостановить все учения с использованием боевых патронов.
Промежуточное расследование военно-воздушных сил страны показало, что к случайному сбросу бомб привела ошибка пилота одного из истребителей, который ввел неверные координаты цели во время подготовки к маневрам. Следователи министерства обороны предъявили двум пилотам обвинения в профессиональной халатности, приведшей к травмам и повреждению военных объектов. Они были уволены со службы за недостаточный контроль в ходе учений.