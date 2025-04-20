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ВВС Южной Кореи запретили полеты, поставив под угрозу учения с США - РИА Новости, 20.04.2025
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11:55 20.04.2025 (обновлено: 11:59 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/koreya-2012370523.html
ВВС Южной Кореи запретили полеты, поставив под угрозу учения с США
ВВС Южной Кореи запретили полеты, поставив под угрозу учения с США - РИА Новости, 20.04.2025
ВВС Южной Кореи запретили полеты, поставив под угрозу учения с США
ВВС Южной Кореи после инцидента с падением пулеметов со южнокорейского штурмовика запретил все полеты, что поставит под угрозу совместные военно-воздушные... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:55:00+03:00
2025-04-20T11:59:00+03:00
в мире
южная корея
сша
пхенчхан
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СЕУЛ, 20 апр - РИА Новости. ВВС Южной Кореи после инцидента с падением пулеметов со южнокорейского штурмовика запретил все полеты, что поставит под угрозу совместные военно-воздушные учения с США, сообщило агентство Рёнхап. "За исключением сил, осуществляющих слежение и разведку, а также других сил, необходимых для экстренного реагирования, полеты всех видов воздушных судов до утра 22 апреля прекращены... Принятые меры по прекращению полетов нарушили и ход проводящихся сейчас совместных воздушных учений ВВС Южной Кореи и США "Freedom Flag". Все полеты, запланированные по случаю Freedom Flag, также приостановлены", - пишет агентство со ссылкой на представителя южнокорейских ВВС. Военные планируют проверить безопасность всех воздушных судов и провести дополнительное обучение пилотов и авиатехников, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Ожидается, что полеты возобновятся 22 апреля со второй половины дня. По данным Рёнхап, в ходе ночных учебных стрельб, которые проводились 18 апреля, с легкого штурмовика KA-1 ВВС Республики Корея в небе над уездом Пхёнчхан на востоке страны были сброшены два пулеметных контейнера и два внешних топливных бака. Вместе с пулеметами в контейнерах упали и прилагающиеся к ним пятьсот 12,7-миллиметровых патронов. Падение произошло в горных районах, ущерба гражданской инфраструктуре не нанесено. Военным удалось найти и собрать пулеметы и большую часть боеприпасов, поиски топливных баков продолжаются. Пилот штурмовика сообщил комиссии, расследующей данный инцидент, что нажал на кнопку сброса по ошибке. Шестого марта 2025 года два южнокорейских истребителя KF-16 в ходе совместных с учений с США сбросили за пределами учебного полигона восемь бомб MK-82. В результате инцидента были ранены 38 человек, в том числе 24 гражданских лица. Полностью разрушено два строения, 194 объекта получили частичные повреждения, пострадали 16 автомобилей. Семи семьям пришлось покинуть свои дома и переселиться во временное жилье. Инцидент побудил министерство обороны Южной Кореи временно приостановить все учения с использованием боевых патронов. Промежуточное расследование военно-воздушных сил страны показало, что к случайному сбросу бомб привела ошибка пилота одного из истребителей, который ввел неверные координаты цели во время подготовки к маневрам. Следователи министерства обороны предъявили двум пилотам обвинения в профессиональной халатности, приведшей к травмам и повреждению военных объектов. Они были уволены со службы за недостаточный контроль в ходе учений.
https://ria.ru/20250306/smi-2003344706.html
https://ria.ru/20250418/koreja-2011961802.html
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в мире, южная корея, сша, пхенчхан
В мире, Южная Корея, США, Пхенчхан
ВВС Южной Кореи запретили полеты, поставив под угрозу учения с США

Ренхап: ВВС Южной Кореи запретили полеты из-за инцидента с пулеметами

© AP Photo / Newsis/Kang Jong-minИстребитель на авиабазе в Южной Корее
Истребитель на авиабазе в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Newsis/Kang Jong-min
Истребитель на авиабазе в Южной Корее. Архивное фото
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СЕУЛ, 20 апр - РИА Новости. ВВС Южной Кореи после инцидента с падением пулеметов со южнокорейского штурмовика запретил все полеты, что поставит под угрозу совместные военно-воздушные учения с США, сообщило агентство Рёнхап.
«
"За исключением сил, осуществляющих слежение и разведку, а также других сил, необходимых для экстренного реагирования, полеты всех видов воздушных судов до утра 22 апреля прекращены... Принятые меры по прекращению полетов нарушили и ход проводящихся сейчас совместных воздушных учений ВВС Южной Кореи и США "Freedom Flag". Все полеты, запланированные по случаю Freedom Flag, также приостановлены", - пишет агентство со ссылкой на представителя южнокорейских ВВС.
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Военные планируют проверить безопасность всех воздушных судов и провести дополнительное обучение пилотов и авиатехников, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Ожидается, что полеты возобновятся 22 апреля со второй половины дня.
По данным Рёнхап, в ходе ночных учебных стрельб, которые проводились 18 апреля, с легкого штурмовика KA-1 ВВС Республики Корея в небе над уездом Пхёнчхан на востоке страны были сброшены два пулеметных контейнера и два внешних топливных бака. Вместе с пулеметами в контейнерах упали и прилагающиеся к ним пятьсот 12,7-миллиметровых патронов. Падение произошло в горных районах, ущерба гражданской инфраструктуре не нанесено. Военным удалось найти и собрать пулеметы и большую часть боеприпасов, поиски топливных баков продолжаются.
Пилот штурмовика сообщил комиссии, расследующей данный инцидент, что нажал на кнопку сброса по ошибке.
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18 апреля, 08:31
Шестого марта 2025 года два южнокорейских истребителя KF-16 в ходе совместных с учений с США сбросили за пределами учебного полигона восемь бомб MK-82. В результате инцидента были ранены 38 человек, в том числе 24 гражданских лица. Полностью разрушено два строения, 194 объекта получили частичные повреждения, пострадали 16 автомобилей. Семи семьям пришлось покинуть свои дома и переселиться во временное жилье. Инцидент побудил министерство обороны Южной Кореи временно приостановить все учения с использованием боевых патронов.
Промежуточное расследование военно-воздушных сил страны показало, что к случайному сбросу бомб привела ошибка пилота одного из истребителей, который ввел неверные координаты цели во время подготовки к маневрам. Следователи министерства обороны предъявили двум пилотам обвинения в профессиональной халатности, приведшей к травмам и повреждению военных объектов. Они были уволены со службы за недостаточный контроль в ходе учений.
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