https://ria.ru/20250420/kitay-2012381126.html
Россия увеличила поставки мороженого в Китай до максимума с 2021 года
Россия увеличила поставки мороженого в Китай до максимума с 2021 года - РИА Новости, 20.04.2025
Россия увеличила поставки мороженого в Китай до максимума с 2021 года
Россия в марте поставила в Китай мороженого на максимальные за почти четыре года 951 тысячу долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:09:00+03:00
2025-04-20T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Россия в марте поставила в Китай мороженого на максимальные за почти четыре года 951 тысячу долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Китайские компании в начале весны нарастили закупки российского мороженого в 1,7 раза по сравнению с мартом прошлого года. А стоимость импорта в 951 тысячу долларов стала максимальной с августа 2021 года. В результате Россия оставалась пятой по поставкам этой сладости в Китай, при этом доля российского мороженого в китайском импорте за год выросла с 3,8% до 6,3%. Основным экспортером этой сладости на китайский рынок в марте была Франция (5,7 миллиона долларов). Также в пятерку вошли Испания (3,2 миллиона), Япония (1,4 миллиона) и Новая Зеландия (1,2 миллиона).
https://ria.ru/20250325/torgovlya-2007090721.html
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экономика, россия, китай, в мире
Экономика, Россия, Китай, В мире
Россия увеличила поставки мороженого в Китай до максимума с 2021 года
Россия поставила мороженое в Китай на рекордные с 2021 года 951 тысячу долларов