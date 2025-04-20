Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличила поставки мороженого в Китай до максимума с 2021 года - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 20.04.2025 (обновлено: 14:10 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/kitay-2012381126.html
Россия увеличила поставки мороженого в Китай до максимума с 2021 года
Россия увеличила поставки мороженого в Китай до максимума с 2021 года - РИА Новости, 20.04.2025
Россия увеличила поставки мороженого в Китай до максимума с 2021 года
Россия в марте поставила в Китай мороженого на максимальные за почти четыре года 951 тысячу долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:09:00+03:00
2025-04-20T14:10:00+03:00
экономика
россия
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fda0d421b4d08ec6505a97beb455ef5b.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Россия в марте поставила в Китай мороженого на максимальные за почти четыре года 951 тысячу долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Китайские компании в начале весны нарастили закупки российского мороженого в 1,7 раза по сравнению с мартом прошлого года. А стоимость импорта в 951 тысячу долларов стала максимальной с августа 2021 года. В результате Россия оставалась пятой по поставкам этой сладости в Китай, при этом доля российского мороженого в китайском импорте за год выросла с 3,8% до 6,3%. Основным экспортером этой сладости на китайский рынок в марте была Франция (5,7 миллиона долларов). Также в пятерку вошли Испания (3,2 миллиона), Япония (1,4 миллиона) и Новая Зеландия (1,2 миллиона).
https://ria.ru/20250325/torgovlya-2007090721.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843927_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa115e63851d97f9c86d98d37407d8e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, в мире
Экономика, Россия, Китай, В мире
Россия увеличила поставки мороженого в Китай до максимума с 2021 года

Россия поставила мороженое в Китай на рекордные с 2021 года 951 тысячу долларов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство мороженого
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Производство мороженого. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Россия в марте поставила в Китай мороженого на максимальные за почти четыре года 951 тысячу долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Китайские компании в начале весны нарастили закупки российского мороженого в 1,7 раза по сравнению с мартом прошлого года. А стоимость импорта в 951 тысячу долларов стала максимальной с августа 2021 года.
В результате Россия оставалась пятой по поставкам этой сладости в Китай, при этом доля российского мороженого в китайском импорте за год выросла с 3,8% до 6,3%.
Основным экспортером этой сладости на китайский рынок в марте была Франция (5,7 миллиона долларов). Также в пятерку вошли Испания (3,2 миллиона), Япония (1,4 миллиона) и Новая Зеландия (1,2 миллиона).
Прилавок с фруктами на рынке - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до шестилетних максимумов
25 марта, 06:05
 
ЭкономикаРоссияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала