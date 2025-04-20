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Китай резко сократил импорт зерна из Украины и ЕС - РИА Новости, 20.04.2025
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12:08 20.04.2025 (обновлено: 13:10 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/kitay-2012371400.html
Китай резко сократил импорт зерна из Украины и ЕС
Китай резко сократил импорт зерна из Украины и ЕС - РИА Новости, 20.04.2025
Китай резко сократил импорт зерна из Украины и ЕС
Китай в марте резко сократил импорт зерна из целого ряда стран, которые были его ключевыми поставщиками, при этом наиболее сильный удар пришелся на Украину и... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:08:00+03:00
2025-04-20T13:10:00+03:00
китай
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Китай в марте резко сократил импорт зерна из целого ряда стран, которые были его ключевыми поставщиками, при этом наиболее сильный удар пришелся на Украину и страны Евросоюза, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.Ранее в воскресенье Китай сообщил о сокращении импорта зерна в марте почти в четыре раза, до 463,9 миллиона долларов. Главными "пострадавшими" среди зерновых были кукуруза, где поставки рухнули в 23 раза, а также пшеница с сокращением импорта в 10,6 раза.Сильнее всего Китай сократил в марте закупки украинского зерна – сразу в 2,4 тысячи раз в годовом выражении, до 60 тысяч долларов с 141,3 миллиона годом ранее.Чуть меньше потери были у стран Евросоюза: импорт из Германии сократился в 779 раз, до 44 тысяч долларов, из Франции – в 204 раза, до 1 миллиона долларов. Поставок из Болгарии, в марте прошлого года составившие 67 тысяч долларов, вовсе не было. При этом объемы на небольшие суммы поступали из Дании (337 тысяч долларов) и Италии (48,5 тысячи долларов).Заметно просел импорт и с американских континентов: Бразилия продала в Китай зерна на 20,8 миллиона долларов, а США – на 20,3 миллиона, что меньше уровня прошлогоднего марта в 17,5 и 11 раз соответственно. Чуть меньше потери были у Аргентины – ее отгрузки уменьшились всего в шесть раз, до 21 миллиона долларов.Среди других крупных поставщиков как минимум вдвое поставки сократились у Австралии (в 2,6 раза) и Канады (2,5 раза).Но были и такие страны, которым удалось значительно нарастить свой экспорт в Китай, однако в его основе главным образом рис. Так, Индия увеличила продажи зерна китайским компаниям в 284 раза – до 13,8 миллиона долларов, Вьетнам – втрое, до 46,5 миллиона долларов, Таиланд – в 1,5 раза, до 26,8 миллиона, а Мьянма и Камбоджа – на треть, до 18 и 8 миллионов соответственно. Единственным исключением был Уругвай, который поставляет на китайский рынок ячмень, - он нарастил экспорт этого зерна в 67 раз, до 11 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007191391.html
https://ria.ru/20250205/zerno-1997500031.html
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китай, в мире, евросоюз, украина, германия
Китай, В мире, Евросоюз, Украина, Германия
Китай резко сократил импорт зерна из Украины и ЕС

Китай в марте резко сократил импорт зерна из ряда стран, включая Украину и ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Китай в марте резко сократил импорт зерна из целого ряда стран, которые были его ключевыми поставщиками, при этом наиболее сильный удар пришелся на Украину и страны Евросоюза, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Ранее в воскресенье Китай сообщил о сокращении импорта зерна в марте почти в четыре раза, до 463,9 миллиона долларов. Главными "пострадавшими" среди зерновых были кукуруза, где поставки рухнули в 23 раза, а также пшеница с сокращением импорта в 10,6 раза.
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25 марта, 14:23
Сильнее всего Китай сократил в марте закупки украинского зерна – сразу в 2,4 тысячи раз в годовом выражении, до 60 тысяч долларов с 141,3 миллиона годом ранее.
Чуть меньше потери были у стран Евросоюза: импорт из Германии сократился в 779 раз, до 44 тысяч долларов, из Франции – в 204 раза, до 1 миллиона долларов. Поставок из Болгарии, в марте прошлого года составившие 67 тысяч долларов, вовсе не было. При этом объемы на небольшие суммы поступали из Дании (337 тысяч долларов) и Италии (48,5 тысячи долларов).
Заметно просел импорт и с американских континентов: Бразилия продала в Китай зерна на 20,8 миллиона долларов, а США – на 20,3 миллиона, что меньше уровня прошлогоднего марта в 17,5 и 11 раз соответственно. Чуть меньше потери были у Аргентины – ее отгрузки уменьшились всего в шесть раз, до 21 миллиона долларов.
Среди других крупных поставщиков как минимум вдвое поставки сократились у Австралии (в 2,6 раза) и Канады (2,5 раза).
Но были и такие страны, которым удалось значительно нарастить свой экспорт в Китай, однако в его основе главным образом рис. Так, Индия увеличила продажи зерна китайским компаниям в 284 раза – до 13,8 миллиона долларов, Вьетнам – втрое, до 46,5 миллиона долларов, Таиланд – в 1,5 раза, до 26,8 миллиона, а Мьянма и Камбоджа – на треть, до 18 и 8 миллионов соответственно. Единственным исключением был Уругвай, который поставляет на китайский рынок ячмень, - он нарастил экспорт этого зерна в 67 раз, до 11 миллионов долларов.
Рабочий в зернохранилище в Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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5 февраля, 13:42
 
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