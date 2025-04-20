https://ria.ru/20250420/kitaj-2012352489.html

Китай впервые за полгода нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию

Китай впервые за полгода нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию - РИА Новости, 20.04.2025

Китай впервые за полгода нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию

Китай в марте впервые за полгода нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию в месячном выражении — почти втрое, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T08:43:00+03:00

2025-04-20T08:43:00+03:00

2025-04-20T12:32:00+03:00

экономика

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китай

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Китай в марте впервые за полгода нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию в месячном выражении — почти втрое, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Экспорт автомобилей из КНР в Россию начал сокращаться месяц к месяцу в октябре на фоне увеличения утилизационного сбора. В январе же после второго этапа его повышения Китай и вовсе снизил продажи до минимумов с конца зимы 2023 года. Но в начале весны поставки легковых автомобилей из КНР в Россию показали положительную динамику впервые с сентября прошлого года — они выросли в 2,6 раза и составили максимальные с декабря 605 миллионов долларов. Хотя в годовом выражении поставки все еще ниже значений марта прошлого года — почти на 30%, это вдвое меньше февральского разрыва в 65%. Восстановились и поставки грузовиков — они увеличились за месяц в 3,6 раза и составили максимальные с конца прошлого года 57,7 миллиона долларов. При этом экспорт все еще меньше прошлогоднего уровня, но, как и с легковыми автомобилями, отставание сократилось до 59% с февральских 82%. В целом Россия в январе — марте закупила в Китае легковых автомобилей на 1,35 миллиарда долларов, а грузовых — на 98,5 миллиона, это меньше показателей за аналогичный период прошлого года в 1,7 и 4,6 раза соответственно.

https://ria.ru/20250419/stoimost-2012273144.html

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экономика, авто, китай, россия