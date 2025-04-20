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В Китае обещали ответить на навязывание стране торговых войн - РИА Новости, 20.04.2025
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06:39 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/kitaj-2012346923.html
В Китае обещали ответить на навязывание стране торговых войн
В Китае обещали ответить на навязывание стране торговых войн - РИА Новости, 20.04.2025
В Китае обещали ответить на навязывание стране торговых войн
Китай примет решительные контрмеры, если другие страны будут навязывать ему тарифные и торговые войны, заявил посол КНР в США Се Фэн. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:39:00+03:00
2025-04-20T06:39:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Китай примет решительные контрмеры, если другие страны будут навязывать ему тарифные и торговые войны, заявил посол КНР в США Се Фэн. "Китай решительно выступает против любых форм тарифных или торговых войн, это делается не только для защиты государственных интересов и национального достоинства Китая, но и для защиты международного торгово-экономического порядка, международной справедливости и беспристрастности", - заявил Се Фэн, слова которого приводит китайское диппредставительство на своем сайте. По словам дипломата, если другие страны будут навязывать Китаю "тарифные и торговые войны", Пекин даст отпор и примет "решительные контрмеры". "В условиях нестабильности и неопределенности в мире Китай по-прежнему остается самым перспективным сверхкрупным рынком в мире, главной движущей силой мирового экономического роста и самым лучшим местом для инвестиций для иностранных инвесторов", - сказал Се Фэн. Посол добавил, что развитие Китая продолжает оставаться "общей возможностью для всего мира". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250419/kitaj-2012232146.html
https://ria.ru/20250410/kitay-2010426766.html
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китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Китае обещали ответить на навязывание стране торговых войн

Посол Китая в США Се Фэн: Пекин примет решительные меры против тарифных войн

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Китай примет решительные контрмеры, если другие страны будут навязывать ему тарифные и торговые войны, заявил посол КНР в США Се Фэн.
"Китай решительно выступает против любых форм тарифных или торговых войн, это делается не только для защиты государственных интересов и национального достоинства Китая, но и для защиты международного торгово-экономического порядка, международной справедливости и беспристрастности", - заявил Се Фэн, слова которого приводит китайское диппредставительство на своем сайте.
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В Китае обвинили США в нарушении правил международной торговли
Вчера, 08:54
По словам дипломата, если другие страны будут навязывать Китаю "тарифные и торговые войны", Пекин даст отпор и примет "решительные контрмеры".
"В условиях нестабильности и неопределенности в мире Китай по-прежнему остается самым перспективным сверхкрупным рынком в мире, главной движущей силой мирового экономического роста и самым лучшим местом для инвестиций для иностранных инвесторов", - сказал Се Фэн.
Посол добавил, что развитие Китая продолжает оставаться "общей возможностью для всего мира".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Контейнерный терминал порта Нанкин. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Китай пообещал сражаться в тарифной войне с США до победного
10 апреля, 11:30
 
КитайСШАПекинДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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