https://ria.ru/20250420/kitaj-2012346923.html

В Китае обещали ответить на навязывание стране торговых войн

В Китае обещали ответить на навязывание стране торговых войн - РИА Новости, 20.04.2025

В Китае обещали ответить на навязывание стране торговых войн

Китай примет решительные контрмеры, если другие страны будут навязывать ему тарифные и торговые войны, заявил посол КНР в США Се Фэн. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T06:39:00+03:00

2025-04-20T06:39:00+03:00

2025-04-20T06:39:00+03:00

китай

сша

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Китай примет решительные контрмеры, если другие страны будут навязывать ему тарифные и торговые войны, заявил посол КНР в США Се Фэн. "Китай решительно выступает против любых форм тарифных или торговых войн, это делается не только для защиты государственных интересов и национального достоинства Китая, но и для защиты международного торгово-экономического порядка, международной справедливости и беспристрастности", - заявил Се Фэн, слова которого приводит китайское диппредставительство на своем сайте. По словам дипломата, если другие страны будут навязывать Китаю "тарифные и торговые войны", Пекин даст отпор и примет "решительные контрмеры". "В условиях нестабильности и неопределенности в мире Китай по-прежнему остается самым перспективным сверхкрупным рынком в мире, главной движущей силой мирового экономического роста и самым лучшим местом для инвестиций для иностранных инвесторов", - сказал Се Фэн. Посол добавил, что развитие Китая продолжает оставаться "общей возможностью для всего мира". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250419/kitaj-2012232146.html

https://ria.ru/20250410/kitay-2010426766.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире