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Патриарх Кирилл поздравил президента Кубы с юбилеем - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
16:48 20.04.2025 (обновлено: 16:49 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/kirill-2012400017.html
Патриарх Кирилл поздравил президента Кубы с юбилеем
Патриарх Кирилл поздравил президента Кубы с юбилеем - РИА Новости, 20.04.2025
Патриарх Кирилл поздравил президента Кубы с юбилеем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с 65-летием, отметив его поддержку деятельности Русской РИА Новости, 20.04.2025
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религия
гавана
куба
мигель диас-канель бермудес
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с 65-летием, отметив его поддержку деятельности Русской православной церкви на острове. "Российский и кубинский народы связывают десятилетия крепкой дружбы, одним из ярких символов которой является православный храм Казанской иконы Божией Матери в Гаване. Глубоко признателен вам за поддержку деятельности нашего прихода, внимание к нуждам его духовенства и мирян", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ. Патриарх подчеркнул, что Бермундес многие годы трудится на благо Кубы, заботится об успешном осуществлении значимых социально-экономических преобразований. "С теплотой вспоминаю наши беседы, во время которых всегда встречал в вашем лице интересного собеседника, неравнодушного к вопросам отстаивания социальной справедливости и сохранения христианских традиций в обществе", - отметил патриарх.
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гавана, куба, мигель диас-канель бермудес, русская православная церковь
Религия, Гавана, Куба, Мигель Диас-Канель Бермудес, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поздравил президента Кубы с юбилеем

Патриарх Кирилл поздравил главу Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с 65-летием

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с 65-летием, отметив его поддержку деятельности Русской православной церкви на острове.
«
"Российский и кубинский народы связывают десятилетия крепкой дружбы, одним из ярких символов которой является православный храм Казанской иконы Божией Матери в Гаване. Глубоко признателен вам за поддержку деятельности нашего прихода, внимание к нуждам его духовенства и мирян", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.
Патриарх подчеркнул, что Бермундес многие годы трудится на благо Кубы, заботится об успешном осуществлении значимых социально-экономических преобразований.
"С теплотой вспоминаю наши беседы, во время которых всегда встречал в вашем лице интересного собеседника, неравнодушного к вопросам отстаивания социальной справедливости и сохранения христианских традиций в обществе", - отметил патриарх.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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РелигияГаванаКубаМигель Диас-Канель БермудесРусская православная церковь
 
 
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