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Патриарх Кирилл поздравил президента Кубы с юбилеем
Патриарх Кирилл поздравил президента Кубы с юбилеем - РИА Новости, 20.04.2025
Патриарх Кирилл поздравил президента Кубы с юбилеем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с 65-летием, отметив его поддержку деятельности Русской РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T16:48:00+03:00
2025-04-20T16:48:00+03:00
2025-04-20T16:49:00+03:00
религия
гавана
куба
мигель диас-канель бермудес
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с 65-летием, отметив его поддержку деятельности Русской православной церкви на острове. "Российский и кубинский народы связывают десятилетия крепкой дружбы, одним из ярких символов которой является православный храм Казанской иконы Божией Матери в Гаване. Глубоко признателен вам за поддержку деятельности нашего прихода, внимание к нуждам его духовенства и мирян", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ. Патриарх подчеркнул, что Бермундес многие годы трудится на благо Кубы, заботится об успешном осуществлении значимых социально-экономических преобразований. "С теплотой вспоминаю наши беседы, во время которых всегда встречал в вашем лице интересного собеседника, неравнодушного к вопросам отстаивания социальной справедливости и сохранения христианских традиций в обществе", - отметил патриарх.
https://ria.ru/20250404/soglashenie-2009443179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гавана, куба, мигель диас-канель бермудес, русская православная церковь
Религия, Гавана, Куба, Мигель Диас-Канель Бермудес, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поздравил президента Кубы с юбилеем
Патриарх Кирилл поздравил главу Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с 65-летием