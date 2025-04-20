https://ria.ru/20250420/kirill-2012400017.html

Патриарх Кирилл поздравил президента Кубы с юбилеем

Патриарх Кирилл поздравил президента Кубы с юбилеем - РИА Новости, 20.04.2025

Патриарх Кирилл поздравил президента Кубы с юбилеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с 65-летием, отметив его поддержку деятельности Русской РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T16:48:00+03:00

2025-04-20T16:48:00+03:00

2025-04-20T16:49:00+03:00

религия

гавана

куба

мигель диас-канель бермудес

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986437089_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_c6c65898f1346248439e019f229df1d2.jpg

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с 65-летием, отметив его поддержку деятельности Русской православной церкви на острове. "Российский и кубинский народы связывают десятилетия крепкой дружбы, одним из ярких символов которой является православный храм Казанской иконы Божией Матери в Гаване. Глубоко признателен вам за поддержку деятельности нашего прихода, внимание к нуждам его духовенства и мирян", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ. Патриарх подчеркнул, что Бермундес многие годы трудится на благо Кубы, заботится об успешном осуществлении значимых социально-экономических преобразований. "С теплотой вспоминаю наши беседы, во время которых всегда встречал в вашем лице интересного собеседника, неравнодушного к вопросам отстаивания социальной справедливости и сохранения христианских традиций в обществе", - отметил патриарх.

https://ria.ru/20250404/soglashenie-2009443179.html

гавана

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гавана, куба, мигель диас-канель бермудес, русская православная церковь