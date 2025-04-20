https://ria.ru/20250420/kirill-2012330659.html

Патриарх Кирилл пожелал россиянам мирной жизни и развития

Патриарх Кирилл пожелал россиянам мирной жизни и развития - РИА Новости, 20.04.2025

Патриарх Кирилл пожелал россиянам мирной жизни и развития

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал россиянам и всем народам Земли мирной жизни и развития, чтобы все конфликты ушли в сторону. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:12:00+03:00

2025-04-20T00:12:00+03:00

2025-04-20T09:22:00+03:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

пасха

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религия

общество

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал россиянам и всем народам Земли мирной жизни и развития, чтобы все конфликты ушли в сторону."Особые пожелания всем нам, всему нашему народу, чтобы мир, благополучие, отсутствие всяких конфликтов, которые в условиях современной цивилизации обрастают огромными опасностями, чтобы все это ушло куда-то в сторону, чтобы не мешало нашему народу и всем народам земли мирно жить и развиваться. Но самое главное — соединять развитие материальное с духовным", — сказал патриарх.В храме Христа Спасителя прошло пасхальное богослужение, которое возглавил предстоятель Русской церкви.Он подчеркнул, что Пасха — это день победы над силами зла и радость от праздника ощущается сердцем."А что значит побеждать зло? Это значит становиться счастливыми", — заключил первосвятитель.Светлое Христово Воскресение — Пасха — главный праздник православных христиан. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха). В этом году православный праздник приходится на 20 апреля и совпадает с католическим.

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012329822.html

https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

патриарх кирилл (владимир гундяев), пасха, религиозные праздники, религия, общество, русская православная церковь