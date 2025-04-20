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Патриарх Кирилл пожелал россиянам мирной жизни и развития - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
00:12 20.04.2025 (обновлено: 09:22 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/kirill-2012330659.html
Патриарх Кирилл пожелал россиянам мирной жизни и развития
Патриарх Кирилл пожелал россиянам мирной жизни и развития - РИА Новости, 20.04.2025
Патриарх Кирилл пожелал россиянам мирной жизни и развития
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал россиянам и всем народам Земли мирной жизни и развития, чтобы все конфликты ушли в сторону. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:12:00+03:00
2025-04-20T09:22:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
пасха
религиозные праздники
религия
общество
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал россиянам и всем народам Земли мирной жизни и развития, чтобы все конфликты ушли в сторону."Особые пожелания всем нам, всему нашему народу, чтобы мир, благополучие, отсутствие всяких конфликтов, которые в условиях современной цивилизации обрастают огромными опасностями, чтобы все это ушло куда-то в сторону, чтобы не мешало нашему народу и всем народам земли мирно жить и развиваться. Но самое главное — соединять развитие материальное с духовным", — сказал патриарх.В храме Христа Спасителя прошло пасхальное богослужение, которое возглавил предстоятель Русской церкви.Он подчеркнул, что Пасха — это день победы над силами зла и радость от праздника ощущается сердцем.&quot;А что значит побеждать зло? Это значит становиться счастливыми&quot;, — заключил первосвятитель.Светлое Христово Воскресение — Пасха — главный праздник православных христиан. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха). В этом году православный праздник приходится на 20 апреля и совпадает с католическим.
https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012329822.html
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), пасха, религиозные праздники, религия, общество, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Пасха, Религиозные праздники, Религия, Общество, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл пожелал россиянам мирной жизни и развития

Патриарх Кирилл пожелал россиянам, чтобы все конфликты ушли в сторону

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал россиянам и всем народам Земли мирной жизни и развития, чтобы все конфликты ушли в сторону.
"Особые пожелания всем нам, всему нашему народу, чтобы мир, благополучие, отсутствие всяких конфликтов, которые в условиях современной цивилизации обрастают огромными опасностями, чтобы все это ушло куда-то в сторону, чтобы не мешало нашему народу и всем народам земли мирно жить и развиваться. Но самое главное — соединять развитие материальное с духовным", — сказал патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире
00:10
В храме Христа Спасителя прошло пасхальное богослужение, которое возглавил предстоятель Русской церкви.
Он подчеркнул, что Пасха — это день победы над силами зла и радость от праздника ощущается сердцем.
«

"А что значит побеждать зло? Это значит становиться счастливыми", — заключил первосвятитель.

Светлое Христово Воскресение — Пасха — главный праздник православных христиан. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха). В этом году православный праздник приходится на 20 апреля и совпадает с католическим.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием
Вчера, 10:03
 
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