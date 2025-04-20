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"Миллион погибших". События в Киеве вызвали недоумение на Западе - РИА Новости, 20.04.2025
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15:41 20.04.2025 (обновлено: 23:52 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/kiev-2012394306.html
"Миллион погибших". События в Киеве вызвали недоумение на Западе
"Миллион погибших". События в Киеве вызвали недоумение на Западе - РИА Новости, 20.04.2025
"Миллион погибших". События в Киеве вызвали недоумение на Западе
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х иронично высказался о проходящем в Киеве фестивале ЛГБТ*-кино Sunny Bunny. РИА Новости, 20.04.2025
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х иронично высказался о проходящем в Киеве фестивале ЛГБТ*-кино Sunny Bunny."Вот ради чего был миллион погибших украинцев", — написал он, комментируя сообщение о столкновениях между полицией и активистами, выступающими против мероприятия.По данным СМИ, стычка произошла между полицейскими и представителями организации "Правая молодежь", которые выступали против мероприятия. Активисты правых союзов планировали провести акцию протеста против показа кинопрограммы "Квирчик", что, по их словам, пропагандирует нетрадиционные ценности среди несовершеннолетних.Ранее портал Informator сообщил, что с 18 по 25 апреля в Киеве будет проходить кинофестиваль, посвященный сексуальным меньшинствам. Организаторы мероприятия обещали зрителям международные ЛГБТ*-премьеры в украинском контексте.В конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" заявил, что за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250418/kiev-2012190732.html
https://ria.ru/20250419/nyet-2012177906.html
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
"Миллион погибших". События в Киеве вызвали недоумение на Западе

Аналитик Кошкович иронично высказался о фестивале ЛГБТ-кино на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х иронично высказался о проходящем в Киеве фестивале ЛГБТ*-кино Sunny Bunny.
"Вот ради чего был миллион погибших украинцев", — написал он, комментируя сообщение о столкновениях между полицией и активистами, выступающими против мероприятия.
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По данным СМИ, стычка произошла между полицейскими и представителями организации "Правая молодежь", которые выступали против мероприятия. Активисты правых союзов планировали провести акцию протеста против показа кинопрограммы "Квирчик", что, по их словам, пропагандирует нетрадиционные ценности среди несовершеннолетних.
Ранее портал Informator сообщил, что с 18 по 25 апреля в Киеве будет проходить кинофестиваль, посвященный сексуальным меньшинствам. Организаторы мероприятия обещали зрителям международные ЛГБТ*-премьеры в украинском контексте.
В конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" заявил, что за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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