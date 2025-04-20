https://ria.ru/20250420/kiev-2012378982.html

Киев не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов, заявил Мирошник

Киев не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов, заявил Мирошник - РИА Новости, 20.04.2025

Киев не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов, заявил Мирошник

Украина, не соблюдая предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, показала, что не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов,... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T13:24:00+03:00

2025-04-20T13:24:00+03:00

2025-04-20T13:24:00+03:00

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родион мирошник

дональд трамп

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украина, не соблюдая предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, показала, что не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в воскресенье управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости передавал, что как минимум три взрыва произошли в Донецке на фоне перемирия. Позднее сообщалось еще об одном обстреле Горловки, по городу выпустили еще четыре снаряда. "Киев пытался забыть про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, сейчас - 30-часовое перемирие - как-то очень тяжело, потому что они буквально на протяжении прошлой недели всё время пытались вспомнить о том, как настойчиво предлагали ввести такой режим прекращения огня, но никогда его не выполняли… Я не помню ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным, поэтому я пока не вижу серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии это сделать", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Соловьев.Live". Он отметил, что сообщения о продолжающихся ударах ВСУ продолжают поступать. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжил атаковать энергоинфраструктуру РФ. Киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил Путин 19 апреля.

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012378691.html

https://ria.ru/20250419/slutskiy-2012292583.html

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в мире, украина, россия, горловка, владимир путин, родион мирошник, дональд трамп, вооруженные силы украины