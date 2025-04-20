Рейтинг@Mail.ru
Киев не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов, заявил Мирошник - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/kiev-2012378982.html
Киев не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов, заявил Мирошник
Киев не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов, заявил Мирошник - РИА Новости, 20.04.2025
Киев не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов, заявил Мирошник
Украина, не соблюдая предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, показала, что не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов,... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T13:24:00+03:00
2025-04-20T13:24:00+03:00
в мире
украина
россия
горловка
владимир путин
родион мирошник
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821875289_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_9f8a102a062c23cb1775a94b9dced613.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украина, не соблюдая предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, показала, что не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в воскресенье управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости передавал, что как минимум три взрыва произошли в Донецке на фоне перемирия. Позднее сообщалось еще об одном обстреле Горловки, по городу выпустили еще четыре снаряда. "Киев пытался забыть про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, сейчас - 30-часовое перемирие - как-то очень тяжело, потому что они буквально на протяжении прошлой недели всё время пытались вспомнить о том, как настойчиво предлагали ввести такой режим прекращения огня, но никогда его не выполняли… Я не помню ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным, поэтому я пока не вижу серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии это сделать", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Соловьев.Live". Он отметил, что сообщения о продолжающихся ударах ВСУ продолжают поступать. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжил атаковать энергоинфраструктуру РФ. Киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил Путин 19 апреля.
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012378691.html
https://ria.ru/20250419/slutskiy-2012292583.html
украина
россия
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821875289_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_90b6b37be65c46af7d1fd0e22a86da49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, горловка, владимир путин, родион мирошник, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Горловка, Владимир Путин, Родион Мирошник, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Киев не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов, заявил Мирошник

Мирошник: Украина не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украина, не соблюдая предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, показала, что не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в воскресенье управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости передавал, что как минимум три взрыва произошли в Донецке на фоне перемирия. Позднее сообщалось еще об одном обстреле Горловки, по городу выпустили еще четыре снаряда.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Эксперт прокомментировал нарушение Украиной пасхального перемирия
Вчера, 13:19
«
"Киев пытался забыть про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, сейчас - 30-часовое перемирие - как-то очень тяжело, потому что они буквально на протяжении прошлой недели всё время пытались вспомнить о том, как настойчиво предлагали ввести такой режим прекращения огня, но никогда его не выполняли… Я не помню ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным, поэтому я пока не вижу серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии это сделать", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Соловьев.Live".
Он отметил, что сообщения о продолжающихся ударах ВСУ продолжают поступать.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжил атаковать энергоинфраструктуру РФ. Киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил Путин 19 апреля.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Слуцкий прокомментировал объявление пасхального перемирия
19 апреля, 17:42
 
В миреУкраинаРоссияГорловкаВладимир ПутинРодион МирошникДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала