Рейтинг@Mail.ru
На KazanForum обсудят защиту цифровых границ и кибербезопасность - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/kiberbezopasnost-2012356163.html
На KazanForum обсудят защиту цифровых границ и кибербезопасность
На KazanForum обсудят защиту цифровых границ и кибербезопасность - РИА Новости, 20.04.2025
На KazanForum обсудят защиту цифровых границ и кибербезопасность
Российская сторона в ходе одной из сессий предстоящего в мае форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" планирует обсудить защиту "цифровых границ" и... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:30:00+03:00
2025-04-20T09:30:00+03:00
россия
ближний восток
сергей вершинин
африка
технологии
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская сторона в ходе одной из сессий предстоящего в мае форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" планирует обсудить защиту "цифровых границ" и противодействие компьютерным атакам, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Он отметил, что 14 мая на казанском форуме "Россия - Исламский мир" состоится сессия по международной информационной безопасности."Мы проводим ее в ответ на обращения о сотрудничестве, поступающие из мусульманских государств Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Со многими из них заключены межправительственные договоренности, успешно развивается сотрудничество с участием наших разработчиков", - пояснил Вершинин.По словам замглавы МИД России, с мусульманским миром у РФ "близки или совпадают позиции по цифровой повестке на международных площадках, прежде всего в ООН и Международном союзе электросвязи (МСЭ)"."В ходе сессии мы обсудим в первую очередь подходы к защите "цифровых границ", регулированию национальных информационных пространств, противодействию компьютерным атакам. Готовятся доклады правительственных структур, ведущих российских компаний", - рассказал Вершинин.Он подчеркнул, что возможность выступить, задать вопросы будет у всех гостей."Искомый результат мероприятия - уточнить конкретные потребности партнеров для дальнейшего уплотнения сотрудничества в области информационной безопасности", - заключил заместитель министра иностранных дел.
https://ria.ru/20250408/kitay-2009939332.html
https://ria.ru/20250419/mid-2012231884.html
россия
ближний восток
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ближний восток, сергей вершинин, африка, технологии, оон
Россия, Ближний Восток, Сергей Вершинин, Африка, Технологии, ООН
На KazanForum обсудят защиту цифровых границ и кибербезопасность

На KazanForum в мае обсудят защиту цифровых границ и кибербезопасность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская сторона в ходе одной из сессий предстоящего в мае форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" планирует обсудить защиту "цифровых границ" и противодействие компьютерным атакам, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Он отметил, что 14 мая на казанском форуме "Россия - Исламский мир" состоится сессия по международной информационной безопасности.
"Мы проводим ее в ответ на обращения о сотрудничестве, поступающие из мусульманских государств Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Со многими из них заключены межправительственные договоренности, успешно развивается сотрудничество с участием наших разработчиков", - пояснил Вершинин.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Китай углубит сотрудничество с Россией в кибербезопасности, заявил посол
8 апреля, 07:39
По словам замглавы МИД России, с мусульманским миром у РФ "близки или совпадают позиции по цифровой повестке на международных площадках, прежде всего в ООН и Международном союзе электросвязи (МСЭ)".
"В ходе сессии мы обсудим в первую очередь подходы к защите "цифровых границ", регулированию национальных информационных пространств, противодействию компьютерным атакам. Готовятся доклады правительственных структур, ведущих российских компаний", - рассказал Вершинин.
Он подчеркнул, что возможность выступить, задать вопросы будет у всех гостей.
"Искомый результат мероприятия - уточнить конкретные потребности партнеров для дальнейшего уплотнения сотрудничества в области информационной безопасности", - заключил заместитель министра иностранных дел.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Зарубежные хакеры атаковали сайт консульского департамента МИД
Вчера, 08:47
 
РоссияБлижний ВостокСергей ВершининАфрикаТехнологииООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала