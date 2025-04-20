https://ria.ru/20250420/kiberbezopasnost-2012356163.html

На KazanForum обсудят защиту цифровых границ и кибербезопасность

На KazanForum обсудят защиту цифровых границ и кибербезопасность - РИА Новости, 20.04.2025

На KazanForum обсудят защиту цифровых границ и кибербезопасность

Российская сторона в ходе одной из сессий предстоящего в мае форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" планирует обсудить защиту "цифровых границ" и... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:30:00+03:00

2025-04-20T09:30:00+03:00

2025-04-20T09:30:00+03:00

россия

ближний восток

сергей вершинин

африка

технологии

оон

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская сторона в ходе одной из сессий предстоящего в мае форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" планирует обсудить защиту "цифровых границ" и противодействие компьютерным атакам, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Он отметил, что 14 мая на казанском форуме "Россия - Исламский мир" состоится сессия по международной информационной безопасности."Мы проводим ее в ответ на обращения о сотрудничестве, поступающие из мусульманских государств Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Со многими из них заключены межправительственные договоренности, успешно развивается сотрудничество с участием наших разработчиков", - пояснил Вершинин.По словам замглавы МИД России, с мусульманским миром у РФ "близки или совпадают позиции по цифровой повестке на международных площадках, прежде всего в ООН и Международном союзе электросвязи (МСЭ)"."В ходе сессии мы обсудим в первую очередь подходы к защите "цифровых границ", регулированию национальных информационных пространств, противодействию компьютерным атакам. Готовятся доклады правительственных структур, ведущих российских компаний", - рассказал Вершинин.Он подчеркнул, что возможность выступить, задать вопросы будет у всех гостей."Искомый результат мероприятия - уточнить конкретные потребности партнеров для дальнейшего уплотнения сотрудничества в области информационной безопасности", - заключил заместитель министра иностранных дел.

https://ria.ru/20250408/kitay-2009939332.html

https://ria.ru/20250419/mid-2012231884.html

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россия, ближний восток, сергей вершинин, африка, технологии, оон