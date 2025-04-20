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"Движущая сила": на Западе раскрыли неожиданные факты о христианстве в Азии - РИА Новости, 20.04.2025
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05:27 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/khristianstvo-2012344768.html
"Движущая сила": на Западе раскрыли неожиданные факты о христианстве в Азии
"Движущая сила": на Западе раскрыли неожиданные факты о христианстве в Азии - РИА Новости, 20.04.2025
"Движущая сила": на Западе раскрыли неожиданные факты о христианстве в Азии
В Азиатском регионе наблюдается увеличение влияния христианства, пишет Economist. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T05:27:00+03:00
2025-04-20T05:27:00+03:00
азия
южная корея
япония
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Азиатском регионе наблюдается увеличение влияния христианства, пишет Economist."Христианство уже давно стало движущей силой в южнокорейском обществе. Южная Корея — одна из самых христианских стран в Азии, около 30% граждан так или иначе называют себя христианами &lt;…&gt; Несмотря на то, что в большинстве стран Азии христиане относятся к религиозным меньшинствам, они имеют большое влияние в обществе и политике. &lt;…&gt; Христианство также превосходит свой статус меньшинства в образовании и, как следствие, среди элиты региона. Девять из 65 послевоенных премьер-министров Японии (или около 14 процентов) были христианами, в том числе нынешний лидер страны Исиба Сигэру", — говорится в сообщении.Кроме того, там отмечается, что многие духовные практики в регионе представляют собой гибрид христианства и местных верований, поэтому статистические данные по количеству христиан в регионе могут быть занижены, так как людям приходится делать выбор между двумя религиями при опросе."По мере того, как население христиан в Европе и Северной Америке сокращается, центр тяжести христианства смещается &lt;…&gt; В период с 2020 по 2025 год христианское население росло в среднем на 1,6 процента в год. В сентябре прошлого года, в знак растущего значения региона для христианства, папа Франциск посетил Юго-Восточную Азию", — добавляет издание.Папа Римский Франциск в сентябре 2024 года посетил страны Юго-Восточной Азии и Океании. Во время своего выступления в Индонезии он говорил о межконфессиональном диалоге и сосуществовании, а также высоко оценил усилия по поддержанию гармонии между различными этническими группами.
https://ria.ru/20250406/rimskij-2009639254.html
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азия, южная корея, япония, франциск (хорхе марио бергольо), в мире
Азия, Южная Корея, Япония, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
"Движущая сила": на Западе раскрыли неожиданные факты о христианстве в Азии

Economist: христианское меньшинство в Азии имеет большой вес в обществе

© AP Photo / Andrew MedichiniБазилика Святого Петра в Ватикане
Базилика Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Базилика Святого Петра в Ватикане . Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Азиатском регионе наблюдается увеличение влияния христианства, пишет Economist.
"Христианство уже давно стало движущей силой в южнокорейском обществе. Южная Корея — одна из самых христианских стран в Азии, около 30% граждан так или иначе называют себя христианами <…> Несмотря на то, что в большинстве стран Азии христиане относятся к религиозным меньшинствам, они имеют большое влияние в обществе и политике. <…> Христианство также превосходит свой статус меньшинства в образовании и, как следствие, среди элиты региона. Девять из 65 послевоенных премьер-министров Японии (или около 14 процентов) были христианами, в том числе нынешний лидер страны Исиба Сигэру", — говорится в сообщении.
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Кроме того, там отмечается, что многие духовные практики в регионе представляют собой гибрид христианства и местных верований, поэтому статистические данные по количеству христиан в регионе могут быть занижены, так как людям приходится делать выбор между двумя религиями при опросе.
"По мере того, как население христиан в Европе и Северной Америке сокращается, центр тяжести христианства смещается <…> В период с 2020 по 2025 год христианское население росло в среднем на 1,6 процента в год. В сентябре прошлого года, в знак растущего значения региона для христианства, папа Франциск посетил Юго-Восточную Азию", — добавляет издание.
Папа Римский Франциск в сентябре 2024 года посетил страны Юго-Восточной Азии и Океании. Во время своего выступления в Индонезии он говорил о межконфессиональном диалоге и сосуществовании, а также высоко оценил усилия по поддержанию гармонии между различными этническими группами.
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