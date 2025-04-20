https://ria.ru/20250420/kenija-2012400781.html

В Кении лев загрыз ребенка

В Кении лев загрыз ребенка - РИА Новости, 20.04.2025

В Кении лев загрыз ребенка

Лев растерзал 14-летнюю девочку неподалеку от национального парка столицы Кении Найроби, пишет газета Standard со ссылкой на Службу дикой природы Кении. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T17:05:00+03:00

2025-04-20T17:05:00+03:00

2025-04-20T17:05:00+03:00

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найроби (город)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лев растерзал 14-летнюю девочку неподалеку от национального парка столицы Кении Найроби, пишет газета Standard со ссылкой на Службу дикой природы Кении. "Лев растерзал 14-летнюю девочку в (окрестностях гостиницы - ред.) Savannah Ranch, расположенной недалеко от национального парка Найроби", - сообщает газета со ссылкой на ведомство. Отмечается, что о нападении сотрудникам Службы дикой природы Кении доложил другой подросток, ставший очевидцем. Тело погибшей девочки позже было обнаружено в протекающей рядом реке Мбагати, поиски льва в окрестностях продолжаются.

https://ria.ru/20250406/podmoskove-2009652046.html

кения

найроби (город)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

кения, найроби (город), в мире