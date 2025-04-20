https://ria.ru/20250420/kenija-2012400781.html
В Кении лев загрыз ребенка
В Кении лев загрыз ребенка - РИА Новости, 20.04.2025
В Кении лев загрыз ребенка
Лев растерзал 14-летнюю девочку неподалеку от национального парка столицы Кении Найроби, пишет газета Standard со ссылкой на Службу дикой природы Кении. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T17:05:00+03:00
2025-04-20T17:05:00+03:00
2025-04-20T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лев растерзал 14-летнюю девочку неподалеку от национального парка столицы Кении Найроби, пишет газета Standard со ссылкой на Службу дикой природы Кении. "Лев растерзал 14-летнюю девочку в (окрестностях гостиницы - ред.) Savannah Ranch, расположенной недалеко от национального парка Найроби", - сообщает газета со ссылкой на ведомство. Отмечается, что о нападении сотрудникам Службы дикой природы Кении доложил другой подросток, ставший очевидцем. Тело погибшей девочки позже было обнаружено в протекающей рядом реке Мбагати, поиски льва в окрестностях продолжаются.
https://ria.ru/20250406/podmoskove-2009652046.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кения, найроби (город), в мире
Кения, Найроби (город), В мире
В Кении лев загрыз ребенка
В Кении возле национального парка Найроби лев загрыз 14-летнюю девочку