ЦАХАЛ намерена продолжить удерживать позиции на юге Сирии
Глава генштаба ЦАХАЛ: Израиль продолжит удерживать позиции на юге Сирии
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир посетил буферную зону на юге Сирии и заявил о важности удержания стратегических позиций в этом районе для безопасности Израиля.
"Это важнейший район. Мы вошли сюда, потому что Сирия развалилась. Мы удерживаем ключевые позиции и находимся на передовой, чтобы лучше защитить себя. Отсюда мы видим всех на этом хребте (Хермон на Голанских высотах - ред.) Это стратегическая точка. Мы не знаем, как здесь будут развиваться события, но наше присутствие здесь имеет чрезвычайно важное значение для безопасности. Силы ЦАХАЛ продолжат действовать в зоне безопасности и защищать жителей от любой угрозы", - заявил Замир, слова которого распространила армейская пресс-служба.
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Отмечается, что начальник генштаба ЦАХАЛ провел оценку ситуации с безопасностью на юге Сирии, а также утвердил с командирами и бойцами планы обороны и наступления.
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Израильский министр обороны Исраэль Кац ранее заявлял, что израильские военные останутся в буферной зоне в Сирии на неопределенный срок. По утверждениям Нетаньяху, такое положение дел останется, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
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