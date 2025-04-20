https://ria.ru/20250420/izrail-2012403920.html

ЦАХАЛ признал ошибочными ряд действий военных в секторе Газа

ЦАХАЛ признал ошибочными ряд действий военных в секторе Газа - РИА Новости, 20.04.2025

ЦАХАЛ признал ошибочными ряд действий военных в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила расследование инцидента с обстрелами машин скорой помощи на юге сектора Газа в конце марта и признала ошибочными ряд... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T17:39:00+03:00

2025-04-20T17:39:00+03:00

2025-04-20T17:39:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила расследование инцидента с обстрелами машин скорой помощи на юге сектора Газа в конце марта и признала ошибочными ряд действий военных, по итогам проверки командир бригады получит выговор, а заместитель командира батальона будет уволен из армии, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба. "Командир 14-й (резервной бронетанковой - ред.) бригады получит выговор с занесением в личное дело за его общую ответственность за инцидент, включая... действия на месте после инцидента. Заместитель командира разведывательного батальона "Голани" будет уволен со своей должности в связи с его действиями в качестве полевого командира на месте инцидента и за предоставление неполного и неточного отчета во время расследования", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, следственным отделом генштаба ЦАХАЛ была осуществлена реконструкция инцидента в полевых условиях и были допрошены различные должностные лица, включая тех, кто был напрямую вовлечен в инцидент. Согласно результатам расследования, 23 марта израильские военные трижды открывали огонь по транспортным средствам на юге сектора Газа, включая машины скорой помощи, пожарную машину и автомобиль с символикой ООН. Три обстрела произошли в течение двух часов Военные подчеркнули, что стрельба велась на враждебной территории, в зоне боевых действий и в условиях реальной угрозы для израильских военнослужащих. В общей в результате обстрелов были убиты 15 человек, шестеро из которых были опознаны как члены радикального движения ХАМАС. "Проверка выявила, что в первых двух инцидентах огонь был открыт в связи с ошибочным оперативным пониманием со стороны военнослужащих, поскольку они считали, что столкнулись с реальной угрозой со стороны противника, который их атакует. В третьем инциденте были допущены нарушения приказа во время военных действий", - отмечается в выводах расследования. Расследование также показало, что со стороны израильских военных не было никаких попыток скрыть инцидент. Напротив, подчеркивается, что ЦАХАЛ диалог с международными организациями, включая ООН, в том числе с целью координации эвакуации тел погибших. В заключение Армия обороны Израиля выразила сожаление в связи с нанесением вреда гражданским лицам, непричастным к террористической деятельности. Ранее Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) призвала предоставить доступ к информации о судьбе девяти пропавших без вести в Газе 23 марта медиков палестинского Красного Полумесяца. Само управление объявило позднее, что обнаружило убитыми восемь человек из числа своего персонала, которые поехали спасать людей на юге сектора Газа и перестали выходить на связь неделей ранее.

https://ria.ru/20250420/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250318/izrail-2005627919.html

https://ria.ru/20250416/gaza-2011639802.html

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в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году