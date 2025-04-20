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Израиль готов решить спорные вопросы с Ираном дипломатическим путем - РИА Новости, 20.04.2025
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11:44 20.04.2025 (обновлено: 13:14 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/izrail-2012369681.html
Израиль готов решить спорные вопросы с Ираном дипломатическим путем
Израиль готов решить спорные вопросы с Ираном дипломатическим путем - РИА Новости, 20.04.2025
Израиль готов решить спорные вопросы с Ираном дипломатическим путем
Израиль стремится не допустить появления ядерного оружия у Ирана, но готов решить этот вопрос дипломатическим путем, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар в РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:44:00+03:00
2025-04-20T13:14:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
али хаменеи
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Израиль стремится не допустить появления ядерного оружия у Ирана, но готов решить этот вопрос дипломатическим путем, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар в интервью газете Telegraph. В ходе интервью министр затронул тему признания Францией Палестинского государства, а также заявил об опасности появления у Ирана ядерного оружия. Отвечая на вопрос журналиста издания о статье New York Times, в которой утверждалось, что Израиль якобы планировал атаковать Иран уже в мае, Саар опроверг, что израильские власти принимали такое решение. "Я - член кабинета безопасности и всех закрытых форумов, и я не помню такого решения. Я не думаю, что такое решение было принято. Но Израиль привержен цели не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Если эта цель может быть достигнута дипломатическим путем, это принимается", - приводит газета слова Саара. Политик также подчеркнул, что власти Израиля поддерживают контакт с США и Европой по поводу ядерного оружия в Иране. "Иран всегда несерьезно относился к своим международным обязательствам. Я не исключаю, что они попытаются получить какие-то частичные соглашения, чтобы избежать достижения необходимого решения (по ядерному оружию - ред.)... Иран находится в слабой позиции, и это нужно использовать для достижения цели", - добавил Саар. Ранее газета New York Times заявляла, что президент США Дональд Трамп не разрешил Израилю атаковать ядерные объекты Ирана в мае. Израильские чиновники якобы были готовы атаковать иранские ядерные объекты в мае и рассчитывали на поддержку США, обещая откинуть ядерную программу исламской республики на год назад, говорится в сообщении. В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В субботу в Риме прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан
Израиль готов решить спорные вопросы с Ираном дипломатическим путем

Глава МИД Саар: Израиль готов мирно решить вопрос с ядерной программой Ирана

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанк Иерусалим
 Иерусалим - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Израиль стремится не допустить появления ядерного оружия у Ирана, но готов решить этот вопрос дипломатическим путем, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар в интервью газете Telegraph.
В ходе интервью министр затронул тему признания Францией Палестинского государства, а также заявил об опасности появления у Ирана ядерного оружия. Отвечая на вопрос журналиста издания о статье New York Times, в которой утверждалось, что Израиль якобы планировал атаковать Иран уже в мае, Саар опроверг, что израильские власти принимали такое решение.
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"Я - член кабинета безопасности и всех закрытых форумов, и я не помню такого решения. Я не думаю, что такое решение было принято. Но Израиль привержен цели не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Если эта цель может быть достигнута дипломатическим путем, это принимается", - приводит газета слова Саара.
Политик также подчеркнул, что власти Израиля поддерживают контакт с США и Европой по поводу ядерного оружия в Иране.
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"Иран всегда несерьезно относился к своим международным обязательствам. Я не исключаю, что они попытаются получить какие-то частичные соглашения, чтобы избежать достижения необходимого решения (по ядерному оружию - ред.)... Иран находится в слабой позиции, и это нужно использовать для достижения цели", - добавил Саар.
Ранее газета New York Times заявляла, что президент США Дональд Трамп не разрешил Израилю атаковать ядерные объекты Ирана в мае. Израильские чиновники якобы были готовы атаковать иранские ядерные объекты в мае и рассчитывали на поддержку США, обещая откинуть ядерную программу исламской республики на год назад, говорится в сообщении.
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В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В субботу в Риме прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАли ХаменеиМасуд Пезешкиан
 
 
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