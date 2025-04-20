https://ria.ru/20250420/izbienie-2012420907.html

В Чебоксарах сверстники избили пятиклассника в школе

В Чебоксарах сверстники избили пятиклассника в школе - РИА Новости, 20.04.2025

В Чебоксарах сверстники избили пятиклассника в школе

Следователи проводят проверку после избиения пятиклассника сверстниками в школе в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T22:13:00+03:00

2025-04-20T22:13:00+03:00

2025-04-20T22:13:00+03:00

происшествия

чебоксары

россия

чувашская республика (чувашия)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Следователи проводят проверку после избиения пятиклассника сверстниками в школе в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в чебоксарской гимназии №5 двое учеников напали на своего одноклассника, после чего мальчика доставили в больницу на скорой для обследования. По словам мамы пострадавшего ребенка, дети несколько месяцев травили его в школе. "Как сообщается, сотрудникам образовательного учреждения и ранее было известно об агрессивном поведении учеников в отношении друг друга, однако никаких мер принято не было... По данному факту организовано проведение доследственной проверки по статье 293 УК РФ (халатность), в ходе которой будет дана оценка действиям либо бездействию сотрудников учебного заведения", - говорится в сообщении регионального СУСК. Как уточняет прокуратура региона, доставленный в больницу мальчик после проверки самочувствия был отправлен домой вместе с родителями. "Прокуратура Московского района города Чебоксары организовала проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства конфликта, его причины, а также имелись ли подобные инциденты с подростком ранее. Оценка будет дана сотрудникам образовательного учреждения, которые, по предварительной информации, не сообщили в уполномоченные органы, в том числе в полицию, о произошедшей ситуации", - информирует прокуратура Чувашии. Инцидентом заинтересовались и в министерстве образования региона. "В связи с ситуацией, произошедшей в Чебоксарской гимназии №5, информируем, что министерство образования Чувашской Республики берет данное происшествие под личный контроль. Мы намерены тщательно разобраться в произошедшем и выяснить все обстоятельства", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20250411/izhevsk-2010700425.html

https://ria.ru/20250418/uchenik-2012087500.html

чебоксары

россия

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, чебоксары, россия, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф)