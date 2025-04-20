https://ria.ru/20250420/iran-2012401390.html

Иран и США продолжат переговоры в Женеве и Омане, пишут СМИ

Иран и США продолжат переговоры в Женеве и Омане, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025

Иран и США продолжат переговоры в Женеве и Омане, пишут СМИ

Следующие два раунда переговоров между Ираном и США пройдут в Женеве на следующей неделе и в Омане через неделю, сообщает британская газета Guardian со ссылкой... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T17:10:00+03:00

2025-04-20T17:10:00+03:00

2025-04-20T17:10:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Следующие два раунда переговоров между Ираном и США пройдут в Женеве на следующей неделе и в Омане через неделю, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на источники. В субботу в Риме прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля. По данным газеты, первые формальные переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве на следующей неделе. "Дальнейшие формальные переговоры пройдут ... в Женеве, за ними последует еще одна дипломатическая встреча на высоком уровне на следующих выходных в Омане", - пишет Guardian со ссылкой на американских чиновников. Ранее издание Washington Post, цитируя анонимного высокопоставленного представителя администрации президента Дональда Трампа, заявило, что США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам второго раунда переговоров с Ираном в Риме. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250419/iran-2012297894.html

https://ria.ru/20250419/iran-2012301569.html

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в мире, иран, сша, оман, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана