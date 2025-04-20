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Эксперт оценил введение Путиным пасхального перемирия - РИА Новости, 20.04.2025
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11:16 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/iran-2012366639.html
Эксперт оценил введение Путиным пасхального перемирия
Эксперт оценил введение Путиным пасхального перемирия - РИА Новости, 20.04.2025
Эксперт оценил введение Путиным пасхального перемирия
Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие является свидетельством того, что Москва уважает важность этого особого христиан... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:16:00+03:00
2025-04-20T11:16:00+03:00
россия
москва
украина
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 20 апр - РИА Новости. Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие является свидетельством того, что Москва уважает важность этого особого христиан праздника, и вновь подтверждает стремление российской стороны быть инициатором мира, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Распоряжение президента РФ о введении перемирия по случаю Пасхи имеет важное значение с нескольких точек зрения. Во-первых, уважение Кремлём важных религиозных обрядов этого дня, которые являются особенными для христианства, показывает, что правительство РФ всегда ставит во главу угла основные гуманитарные принципы и особые аспекты... Во-вторых, это вновь доказывает, что правительство РФ является инициатором и сторонником мира", - сказал Модаббер. По словам эксперта, российская сторона "выступает защитником идеалов и ценностей христианства". Он напомнил, что и ранее Россия выступала с инициативами о перемирии, но "неонацистские силы киевского режима не соблюдали" его и, напротив, "осуществили прямые и масштабные атаки, в том числе против церквей". Аналитик напомнил о многочисленных нарушениях киевским режимом "под командованием Великобритании" моратория на удары по энергетической инфраструктуре и атаках на жилые районы российских городов. По словам Модаббера, это наглядно демонстрирует тот факт, "что Россия стремится к миру, уважает ценности и традиции, защищает права человека, тогда как неонацистские силы киевского режима используют любую возможность для нарушения мира и совершения преступлений".
https://ria.ru/20250420/tramp-2012363275.html
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россия, москва, украина, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным, иран, в мире
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Иран, В мире
Эксперт оценил введение Путиным пасхального перемирия

Аналитик Модаббер: пасхальное перемирие подтверждает стремление России к миру

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 апр - РИА Новости. Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие является свидетельством того, что Москва уважает важность этого особого христиан праздника, и вновь подтверждает стремление российской стороны быть инициатором мира, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"Распоряжение президента РФ о введении перемирия по случаю Пасхи имеет важное значение с нескольких точек зрения. Во-первых, уважение Кремлём важных религиозных обрядов этого дня, которые являются особенными для христианства, показывает, что правительство РФ всегда ставит во главу угла основные гуманитарные принципы и особые аспекты... Во-вторых, это вновь доказывает, что правительство РФ является инициатором и сторонником мира", - сказал Модаббер.
По словам эксперта, российская сторона "выступает защитником идеалов и ценностей христианства". Он напомнил, что и ранее Россия выступала с инициативами о перемирии, но "неонацистские силы киевского режима не соблюдали" его и, напротив, "осуществили прямые и масштабные атаки, в том числе против церквей".
Аналитик напомнил о многочисленных нарушениях киевским режимом "под командованием Великобритании" моратория на удары по энергетической инфраструктуре и атаках на жилые районы российских городов. По словам Модаббера, это наглядно демонстрирует тот факт, "что Россия стремится к миру, уважает ценности и традиции, защищает права человека, тогда как неонацистские силы киевского режима используют любую возможность для нарушения мира и совершения преступлений".
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РоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинПасхальное перемирие, объявленное ПутинымИранВ мире
 
 
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