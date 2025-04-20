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"Сбер" и ВТБ отменят комиссии по льготным ипотекам - РИА Новости, 20.04.2025
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14:14 20.04.2025 (обновлено: 15:41 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/ipoteka-2012380233.html
"Сбер" и ВТБ отменят комиссии по льготным ипотекам
"Сбер" и ВТБ отменят комиссии по льготным ипотекам - РИА Новости, 20.04.2025
"Сбер" и ВТБ отменят комиссии по льготным ипотекам
"Сбер" и ВТБ отменят дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов, сообщили главы банков Герман Греф и Андрей Костин, их комментарии... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:14:00+03:00
2025-04-20T15:41:00+03:00
экономика
ипотека
герман греф
андрей костин (банкир)
павел зарубин
сбер
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. "Сбер" и ВТБ отменят дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов, сообщили главы банков Герман Греф и Андрей Костин, их комментарии опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. "Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки: просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна", — отметил Греф. Как уточнил глава "Сбера", эти меры были направлены на удержание объемов выдачи ипотечных кредитов. Костин, в свою очередь, согласился с Грефом по этому вопросу. "Не от хорошей жизни эти вводились комиссии, но должен быть равный подход. &lt;…&gt; Мы не хотели сначала вводить комиссии, не ввели их, но к нам пришли все из других банков, поэтому вынуждены были сравняться. Президент сказал — сделаем, конечно", — подчеркнул Костин. Ранее Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил о необходимости навести порядок с семейной ипотекой. Как подчеркнул глава государства, дополнительные комиссии банков недопустимы. По его словам, сейчас банки взимают от пяти до десяти процентов. Также ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, который позволит не допустить взимания банками дополнительных комиссий за выдачу предоставляемых в рамках государственной поддержки ипотечных кредитов. Этот документ есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что сейчас с заемщиков и застройщиков, участвующих в программах льготной ипотеки, банки взимают комиссионные сборы. Они могут достигать 15-16 процентов от суммы кредита. В результате появляются дополнительные барьеры для граждан, потому что итоговая стоимость жилья увеличивается, что противоречит логике господдержки в этом направлении.
https://ria.ru/20250416/gosduma-2011490099.html
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экономика, ипотека, герман греф, андрей костин (банкир), павел зарубин, сбер
Экономика, Ипотека, Герман Греф, Андрей Костин (банкир), Павел Зарубин, Сбер
"Сбер" и ВТБ отменят комиссии по льготным ипотекам

Греф и Костин пообещали отменить комиссии в своих банках по льготным ипотекам

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтроительство нового микрорайона на юго-востоке Москвы
Строительство нового микрорайона на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. "Сбер" и ВТБ отменят дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов, сообщили главы банков Герман Греф и Андрей Костин, их комментарии опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки: просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна", — отметил Греф.
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Как уточнил глава "Сбера", эти меры были направлены на удержание объемов выдачи ипотечных кредитов. Костин, в свою очередь, согласился с Грефом по этому вопросу.
"Не от хорошей жизни эти вводились комиссии, но должен быть равный подход. <…> Мы не хотели сначала вводить комиссии, не ввели их, но к нам пришли все из других банков, поэтому вынуждены были сравняться. Президент сказал — сделаем, конечно", — подчеркнул Костин.
Ранее Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил о необходимости навести порядок с семейной ипотекой. Как подчеркнул глава государства, дополнительные комиссии банков недопустимы. По его словам, сейчас банки взимают от пяти до десяти процентов.
Также ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, который позволит не допустить взимания банками дополнительных комиссий за выдачу предоставляемых в рамках государственной поддержки ипотечных кредитов. Этот документ есть в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что сейчас с заемщиков и застройщиков, участвующих в программах льготной ипотеки, банки взимают комиссионные сборы. Они могут достигать 15-16 процентов от суммы кредита. В результате появляются дополнительные барьеры для граждан, потому что итоговая стоимость жилья увеличивается, что противоречит логике господдержки в этом направлении.
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