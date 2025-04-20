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Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ утратила большинство в бундестаге, показал опрос - РИА Новости, 20.04.2025
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11:20 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/insa-2012366213.html
Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ утратила большинство в бундестаге, показал опрос
Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ утратила большинство в бундестаге, показал опрос - РИА Новости, 20.04.2025
Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ утратила большинство в бундестаге, показал опрос
Партийная коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая вскоре... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:20:00+03:00
2025-04-20T11:20:00+03:00
в мире
справки
германия
маркус зедер
хдс/хсс
bild
левая (партия)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Партийная коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая вскоре должна сформировать новое немецкое правительство, перестала быть парламентским большинством - если бы выборы в бундестаг прошли сейчас, то ХДС/ХСС пришлось бы отказаться от "черно-красной" коалиции с социал-демократами и искать другие варианты, следует из опроса института Insa для газеты Bild. Согласно результатам опроса, ХДС/ХСС сейчас поддерживают 25% избирателей, а СДПГ - 16%. Для того, чтобы стать парламентским большинством, необходимо набрать минимум 46% голосов, а коалиция ХДС/ХСС и СДПГ теперь вместе набирает только 41%. Если бы выборы прошли сейчас, то для того, чтобы сформировать правительство, ХДС/ХСС пришлось бы либо сотрудничать с правой партией "Альтернатива для Германии" (24%), при том что такая возможность ранее отвергалась руководством блока, либо сотрудничать с "Зелеными" (11%) или "Левыми" (10%), чтобы создать трехпартийную коалицию с СДПГ. Еще один возможный вариант - коалиция из ХДС/ХСС, "Зеленых" и "Левых". Опрос проводился 14-17 апреля среди 1205 жителей Германии. Погрешность составляет 2,9 процентных пунктов. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В апреле блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который возглавляет Мерц, и Социал-демократической партии Германии удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Ранее новостное агентство DPA сообщило со ссылкой на председателя ХСС Маркуса Зедера, что Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Избранию будет предшествовать одобрение договора партиями, а также его подписание, которое, вероятно, состоится 5 мая.
https://ria.ru/20250420/germanija-2012341378.html
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в мире, справки, германия, маркус зедер, хдс/хсс, bild, левая (партия)
В мире, Справки, Германия, Маркус Зедер, ХДС/ХСС, Bild, Левая (партия)
Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ утратила большинство в бундестаге, показал опрос

Insa: коалиция ХДС/ХСС и СДПГ набирает всего 41% голосов

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Партийная коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая вскоре должна сформировать новое немецкое правительство, перестала быть парламентским большинством - если бы выборы в бундестаг прошли сейчас, то ХДС/ХСС пришлось бы отказаться от "черно-красной" коалиции с социал-демократами и искать другие варианты, следует из опроса института Insa для газеты Bild.
Согласно результатам опроса, ХДС/ХСС сейчас поддерживают 25% избирателей, а СДПГ - 16%. Для того, чтобы стать парламентским большинством, необходимо набрать минимум 46% голосов, а коалиция ХДС/ХСС и СДПГ теперь вместе набирает только 41%. Если бы выборы прошли сейчас, то для того, чтобы сформировать правительство, ХДС/ХСС пришлось бы либо сотрудничать с правой партией "Альтернатива для Германии" (24%), при том что такая возможность ранее отвергалась руководством блока, либо сотрудничать с "Зелеными" (11%) или "Левыми" (10%), чтобы создать трехпартийную коалицию с СДПГ. Еще один возможный вариант - коалиция из ХДС/ХСС, "Зеленых" и "Левых".
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Опрос проводился 14-17 апреля среди 1205 жителей Германии. Погрешность составляет 2,9 процентных пунктов.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
В апреле блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который возглавляет Мерц, и Социал-демократической партии Германии удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Ранее новостное агентство DPA сообщило со ссылкой на председателя ХСС Маркуса Зедера, что Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Избранию будет предшествовать одобрение договора партиями, а также его подписание, которое, вероятно, состоится 5 мая.
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