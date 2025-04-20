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Россия нарастила импорт корейского мороженого - РИА Новости, 20.04.2025
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23:59 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/import-2012426421.html
Россия нарастила импорт корейского мороженого
Россия нарастила импорт корейского мороженого - РИА Новости, 20.04.2025
Россия нарастила импорт корейского мороженого
Объем поставок мороженого из Южной Кореи в Россию в марте этого года вырос почти вдвое, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T23:59:00+03:00
2025-04-20T23:59:00+03:00
экономика
россия
южная корея
сша
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Объем поставок мороженого из Южной Кореи в Россию в марте этого года вырос почти вдвое, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, физические объемы импорта Россией южнокорейского мороженого в марте составили 251,5 тонны (или 787 тысяч долларов), увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении. Это стало максимумом с июня прошлого года. При этом за месяц количество купленного мороженого выросло на 14%. В физическом выражении Россия в общем корейском экспорте мороженого заняла третье место, выше расположились только США - 1,7 тысячи тонн и Китай - 342 тонны. В прошлом году Россия была седьмой. Охлаждаться в жаркую погоду кроме мороженого можно еще водой и газировками. Так, импорт сладких безалкогольных напитков в марте вырос в годовом выражении на 37% до максимальных с сентября 2,6 тысячи тонн (2,3 миллиона долларов). А вот воды без подсластителей Россия стала закупать в 20 раз меньше - 6,6 тонны по сравнению с 132,6 тонны в прошлом марте.
https://ria.ru/20250420/kitay-2012381126.html
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экономика, россия, южная корея, сша, в мире, мороженое
Экономика, Россия, Южная Корея, США, В мире, Мороженое
Россия нарастила импорт корейского мороженого

Россия нарастила импорт корейского мороженого в 1,7 раза

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонвейер по производству мороженого
Конвейер по производству мороженого - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Конвейер по производству мороженого. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Объем поставок мороженого из Южной Кореи в Россию в марте этого года вырос почти вдвое, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, физические объемы импорта Россией южнокорейского мороженого в марте составили 251,5 тонны (или 787 тысяч долларов), увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении.
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Россия увеличила поставки мороженого в Китай до максимума с 2021 года
Вчера, 14:09
Это стало максимумом с июня прошлого года. При этом за месяц количество купленного мороженого выросло на 14%.
В физическом выражении Россия в общем корейском экспорте мороженого заняла третье место, выше расположились только США - 1,7 тысячи тонн и Китай - 342 тонны. В прошлом году Россия была седьмой.
Охлаждаться в жаркую погоду кроме мороженого можно еще водой и газировками. Так, импорт сладких безалкогольных напитков в марте вырос в годовом выражении на 37% до максимальных с сентября 2,6 тысячи тонн (2,3 миллиона долларов).
А вот воды без подсластителей Россия стала закупать в 20 раз меньше - 6,6 тонны по сравнению с 132,6 тонны в прошлом марте.
Пекин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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ЭкономикаРоссияЮжная КореяСШАВ миреМороженое
 
 
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