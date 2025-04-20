https://ria.ru/20250420/immunitet-2012330452.html
Врач раскрыла опасность попыток "разогнать" иммунитет
Врач раскрыла опасность попыток "разогнать" иммунитет - РИА Новости, 20.04.2025
Врач раскрыла опасность попыток "разогнать" иммунитет
Иммунитет — сложная система естественной защиты организма от враждебных клеток, и попытки искусственно "разогнать" ее ни к чему хорошему не приведут, рассказала РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T03:15:00+03:00
2025-04-20T03:15:00+03:00
2025-04-20T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Иммунитет — сложная система естественной защиты организма от враждебных клеток, и попытки искусственно "разогнать" ее ни к чему хорошему не приведут, рассказала агентству Прайм Ольга Шуппо, основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic.Она рассказала, что Т- и В-лимфоциты иммунной системы способны распознавать различные антигены и реагировать на них, обеспечивая иммунную защиту организма.В периоды сезонных вирусных инфекций или ослабления организма многие пытаются себе помочь, усиливая иммунитет, в том числе путем самолечения."Но бесконтрольный прием иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов не только не укрепит иммунитет, но и может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний", — предупреждает Шуппо.По ее словам, вместо этого лучше бороться со стрессовыми ситуациями и придерживаться здорового образа жизни, заниматься спортом. Это естественным образом усилит защиту организма.
https://ria.ru/20250406/vrach-2009593474.html
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общество, россия, ольга шуппо, grand clinic, здоровье, витамины
Общество, Россия, Ольга Шуппо, Grand Clinic, Здоровье, Витамины
Врач раскрыла опасность попыток "разогнать" иммунитет
Врач Шуппо предупредила об опасности бесконтрольного приема витаминов