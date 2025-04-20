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Благодатный огонь привезли в Херсонскую область - РИА Новости, 20.04.2025
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15:23 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/ierusalim-2012390541.html
Благодатный огонь привезли в Херсонскую область
Благодатный огонь привезли в Херсонскую область - РИА Новости, 20.04.2025
Благодатный огонь привезли в Херсонскую область
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храмы Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T15:23:00+03:00
2025-04-20T15:23:00+03:00
херсонская область
россия
иерусалим
фонд андрея первозванного
религиозные праздники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храмы Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. "Благодатный огонь прибыл в храмы Херсонской области", - сказал Василенко. По его словам, доставили Благодатный огонь из Иерусалима в Херсонскую область представители Фонда Андрея Первозванного. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250420/chastichka-2012388422.html
https://ria.ru/20250419/ogon-2012235427.html
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херсонская область , россия, иерусалим, фонд андрея первозванного, религиозные праздники
Херсонская область , Россия, Иерусалим, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники
Благодатный огонь привезли в Херсонскую область

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храмы Херсонской области

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храмы Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«
"Благодатный огонь прибыл в храмы Херсонской области", - сказал Василенко.
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В Запорожскую область доставили частичку Благодатного огня
Вчера, 15:04
По его словам, доставили Благодатный огонь из Иерусалима в Херсонскую область представители Фонда Андрея Первозванного.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Православные христиане на церемонии схождения Благодатного огня в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Церемония схождения Благодатного огня. Прямая трансляция
19 апреля, 11:21
 
Херсонская областьРоссияИерусалимФонд Андрея ПервозванногоРелигиозные праздники
 
 
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