https://ria.ru/20250420/ierusalim-2012390541.html

Благодатный огонь привезли в Херсонскую область

Благодатный огонь привезли в Херсонскую область - РИА Новости, 20.04.2025

Благодатный огонь привезли в Херсонскую область

Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храмы Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T15:23:00+03:00

2025-04-20T15:23:00+03:00

2025-04-20T15:23:00+03:00

херсонская область

россия

иерусалим

фонд андрея первозванного

религиозные праздники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храмы Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. "Благодатный огонь прибыл в храмы Херсонской области", - сказал Василенко. По его словам, доставили Благодатный огонь из Иерусалима в Херсонскую область представители Фонда Андрея Первозванного. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250420/chastichka-2012388422.html

https://ria.ru/20250419/ogon-2012235427.html

херсонская область

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иерусалим

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херсонская область , россия, иерусалим, фонд андрея первозванного, религиозные праздники