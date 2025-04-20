https://ria.ru/20250420/ierusalim-2012390541.html
Благодатный огонь привезли в Херсонскую область
Благодатный огонь привезли в Херсонскую область - РИА Новости, 20.04.2025
Благодатный огонь привезли в Херсонскую область
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храмы Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T15:23:00+03:00
2025-04-20T15:23:00+03:00
2025-04-20T15:23:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храмы Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. "Благодатный огонь прибыл в храмы Херсонской области", - сказал Василенко. По его словам, доставили Благодатный огонь из Иерусалима в Херсонскую область представители Фонда Андрея Первозванного. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250420/chastichka-2012388422.html
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херсонская область , россия, иерусалим, фонд андрея первозванного, религиозные праздники
Херсонская область , Россия, Иерусалим, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники
Благодатный огонь привезли в Херсонскую область
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храмы Херсонской области