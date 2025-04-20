СМИ: Huawei запустила в Китае интернет 10G
Mydrivers: Huawei и China Unicom запустили в Китае интернет 10G
© AP Photo / Mark Schiefelbein, FileОфис компании Huawei в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein, File
Офис компании Huawei в Пекине . Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Huawei в сотрудничестве с China Unicom запустили первую широкополостную сеть 10G в районе Сюнъань провинции Хэбэй, пишет Mydrivers.
"Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G в новом районе Сюнъань. Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON. Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа пропускная способность для одного пользователя увеличивается с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сокращается до уровня миллисекунд", — указано в статье.
Там также утверждается, что фактическая скорость загрузки достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки — 1008 Мбит/с. Особо упоминается перспектива технологии для развития будущих приложений и услуг, требующих высокую пропускную способность: 8К видео, облачные хранилища, дополненная и виртуальная реальность.
Согласно данным портала Fast Technology в Китае насчитывается более одного миллиарда пользователей мобильной связи 5G, по всей стране реализуется более 18 тысяч строительных проектов сети 5G+, в том числе и для промышленного использования, а для развития сетей 10G было профинансировано 168 пилотных проектов.