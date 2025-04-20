ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами в нарушение перемирия
ВСУ 5-й раз атаковали Горловку в нарушение перемирия, применив кассетные снаряды
Стела на въезде в Горловку в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи кассетных снарядов, несмотря на объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:05 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный) <...> 20:10 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в материале.
Ранее в воскресенье ВСУ четыре раза обстреляли Горловку, применив ствольную артиллерию натовского калибра и кассетные боеприпасы. Мэр города Иван Приходько сообщал о пострадавшем.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
Как заявили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировками в зоне СВО о прекращении огня и ведения боевых действий. В то же время в ведомстве подчеркнули, что перемирие будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения ВСУ.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов в ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население превышало 250 тысяч человек.