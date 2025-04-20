https://ria.ru/20250420/gorlovka-2012415716.html

ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами в нарушение перемирия

ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами в нарушение перемирия - РИА Новости, 20.04.2025

ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами в нарушение перемирия

ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи кассетных снарядов, несмотря на объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие, сообщило управление администрации... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T20:42:00+03:00

2025-04-20T20:42:00+03:00

2025-04-20T21:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

пасхальное перемирие, объявленное путиным

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи кассетных снарядов, несмотря на объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:05 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный) <...> 20:10 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в материале. Ранее в воскресенье ВСУ четыре раза обстреляли Горловку, применив ствольную артиллерию натовского калибра и кассетные боеприпасы. Мэр города Иван Приходько сообщал о пострадавшем.Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.Как заявили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировками в зоне СВО о прекращении огня и ведения боевых действий. В то же время в ведомстве подчеркнули, что перемирие будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения ВСУ.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

https://ria.ru/20250420/kiev-2012378982.html

горловка

россия

донецкая народная республика

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горловка, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, пасхальное перемирие, объявленное путиным, донецкая народная республика, иван приходько, валерий герасимов