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ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами в нарушение перемирия - РИА Новости, 20.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 20.04.2025 (обновлено: 21:15 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/gorlovka-2012415716.html
ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами в нарушение перемирия
ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами в нарушение перемирия - РИА Новости, 20.04.2025
ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами в нарушение перемирия
ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи кассетных снарядов, несмотря на объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие, сообщило управление администрации... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T20:42:00+03:00
2025-04-20T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
пасхальное перемирие, объявленное путиным
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи кассетных снарядов, несмотря на объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:05 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный) &lt;...&gt; 20:10 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в материале. Ранее в воскресенье ВСУ четыре раза обстреляли Горловку, применив ствольную артиллерию натовского калибра и кассетные боеприпасы. Мэр города Иван Приходько сообщал о пострадавшем.Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.Как заявили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировками в зоне СВО о прекращении огня и ведения боевых действий. В то же время в ведомстве подчеркнули, что перемирие будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения ВСУ.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
https://ria.ru/20250420/kiev-2012378982.html
горловка
россия
донецкая народная республика
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горловка, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, пасхальное перемирие, объявленное путиным, донецкая народная республика, иван приходько, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Валерий Герасимов
ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами в нарушение перемирия

ВСУ 5-й раз атаковали Горловку в нарушение перемирия, применив кассетные снаряды

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку в Донецкой области
Стела на въезде в Горловку в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи кассетных снарядов, несмотря на объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:05 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный) <...> 20:10 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине
19 апреля, 22:16
Ранее в воскресенье ВСУ четыре раза обстреляли Горловку, применив ствольную артиллерию натовского калибра и кассетные боеприпасы. Мэр города Иван Приходько сообщал о пострадавшем.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.

Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
Как заявили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировками в зоне СВО о прекращении огня и ведения боевых действий. В то же время в ведомстве подчеркнули, что перемирие будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения ВСУ.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов в ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население превышало 250 тысяч человек.

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Вчера, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПасхальное перемирие, объявленное ПутинымДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВалерий Герасимов
 
 
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