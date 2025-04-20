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ВСУ в третий раз обстреляли Горловку, нарушая перемирие - РИА Новости, 20.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 20.04.2025 (обновлено: 14:35 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/gorlovka-2012384298.html
ВСУ в третий раз обстреляли Горловку, нарушая перемирие
ВСУ в третий раз обстреляли Горловку, нарушая перемирие - РИА Новости, 20.04.2025
ВСУ в третий раз обстреляли Горловку, нарушая перемирие
ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, в третий раз обстреляли Горловку, выпустив четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, заявило в Telegram-канале... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:34:00+03:00
2025-04-20T14:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, в третий раз обстреляли Горловку, выпустив четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, заявило в Telegram-канале управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в воскресенье ВСУ уже дважды обстреляли Горловку, применив ствольную артиллерию "натовского" калибра. Мэр города Иван Приходько сообщал об одном мирном жителе, пострадавшем в результате обстрелов. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении управления. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
https://ria.ru/20250420/minoborony-2012371282.html
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горловка, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
ВСУ в третий раз обстреляли Горловку, нарушая перемирие

СЦКК: ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, в третий раз обстреляли Горловку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, в третий раз обстреляли Горловку, выпустив четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, заявило в Telegram-канале управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее в воскресенье ВСУ уже дважды обстреляли Горловку, применив ствольную артиллерию "натовского" калибра. Мэр города Иван Приходько сообщал об одном мирном жителе, пострадавшем в результате обстрелов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине
19 апреля, 22:16
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении управления.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Дым над Донецком. 20 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ
Вчера, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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