https://ria.ru/20250420/gorlovka-2012384298.html

ВСУ в третий раз обстреляли Горловку, нарушая перемирие

ВСУ в третий раз обстреляли Горловку, нарушая перемирие - РИА Новости, 20.04.2025

ВСУ в третий раз обстреляли Горловку, нарушая перемирие

ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, в третий раз обстреляли Горловку, выпустив четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, заявило в Telegram-канале... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:34:00+03:00

2025-04-20T14:34:00+03:00

2025-04-20T14:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, в третий раз обстреляли Горловку, выпустив четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, заявило в Telegram-канале управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в воскресенье ВСУ уже дважды обстреляли Горловку, применив ствольную артиллерию "натовского" калибра. Мэр города Иван Приходько сообщал об одном мирном жителе, пострадавшем в результате обстрелов. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении управления. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

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горловка

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горловка, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным