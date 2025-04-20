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В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.04.2025
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13:55 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/gorlovka-2012380044.html
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.04.2025
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель Горловки получил ранения из-за обстрела города со стороны ВСУ, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T13:55:00+03:00
2025-04-20T13:55:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Мирный житель Горловки получил ранения из-за обстрела города со стороны ВСУ, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в воскресенье управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, дважды обстреляли Горловку с применением ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении Приходько. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250417/gorlovka-2011889366.html
https://ria.ru/20250420/vojska-2012354018.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Мирный житель Горловки получил ранения из-за обстрела города со стороны ВСУ, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, дважды обстреляли Горловку с применением ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
Последствия обстрела ВСУ Никитовского района Горловки - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Горловке при обстреле ВСУ повреждено учреждение здравоохранения
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"В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении Приходько.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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