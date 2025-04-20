https://ria.ru/20250420/gorlovka-2012380044.html

В Горловке при обстреле пострадал мирный житель

В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.04.2025

В Горловке при обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель Горловки получил ранения из-за обстрела города со стороны ВСУ, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T13:55:00+03:00

2025-04-20T13:55:00+03:00

2025-04-20T13:55:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

владимир путин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Мирный житель Горловки получил ранения из-за обстрела города со стороны ВСУ, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в воскресенье управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, дважды обстреляли Горловку с применением ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении Приходько. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250417/gorlovka-2011889366.html

https://ria.ru/20250420/vojska-2012354018.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия