https://ria.ru/20250420/gorlovka-2012380044.html
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.04.2025
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель Горловки получил ранения из-за обстрела города со стороны ВСУ, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T13:55:00+03:00
2025-04-20T13:55:00+03:00
2025-04-20T13:55:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Мирный житель Горловки получил ранения из-за обстрела города со стороны ВСУ, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в воскресенье управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, дважды обстреляли Горловку с применением ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении Приходько. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250417/gorlovka-2011889366.html
https://ria.ru/20250420/vojska-2012354018.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель