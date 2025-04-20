На Кочетовском гидроузле восстановили движение судов после аварии
На Кочетовском гидроузле восстановили движение судов после ЧП с теплоходом
© Фото : Южная транспортная прокуратураНа месте столкновения теплохода с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области
© Фото : Южная транспортная прокуратура
На месте столкновения теплохода с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Судовой ход открыт, и движение судов восстановлено на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорск в Ростовской области, где ранее попал в аварию теплоход "Альфа" под флагом России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"Город Семикаракорск, река Дон, Кочетовский гидроузел, в 14.50 мск движение судов восстановлено, судовой ход открыт", - говорится в сообщении.
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Ранее на сайте ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщалось, что в районе города Семикаракорск на Кочетовском гидроузле на реке Дон теплоход "Альфа" под флагом РФ, заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. Из-за аварии судовой ход был перекрыт, розлив нефтепродуктов не зафиксирован, пострадавших нет.
Специалисты оценивали степень повреждения ворот и судна, на месте работали силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), всего 10 человек и четыре единицы техники, сообщало ведомство.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства по факту инцидента с теплоходом в Ростовской области, сообщали в пресс-службе ведомства.