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На Кочетовском гидроузле восстановили движение судов после аварии - РИА Новости, 20.04.2025
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15:24 20.04.2025 (обновлено: 15:33 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/gidrouzel-2012390845.html
На Кочетовском гидроузле восстановили движение судов после аварии
На Кочетовском гидроузле восстановили движение судов после аварии - РИА Новости, 20.04.2025
На Кочетовском гидроузле восстановили движение судов после аварии
Судовой ход открыт, и движение судов восстановлено на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорск в Ростовской области, где ранее попал в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T15:24:00+03:00
2025-04-20T15:33:00+03:00
происшествия
дон
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Судовой ход открыт, и движение судов восстановлено на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорск в Ростовской области, где ранее попал в аварию теплоход "Альфа" под флагом России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."Город Семикаракорск, река Дон, Кочетовский гидроузел, в 14.50 мск движение судов восстановлено, судовой ход открыт", - говорится в сообщении.Ранее на сайте ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщалось, что в районе города Семикаракорск на Кочетовском гидроузле на реке Дон теплоход "Альфа" под флагом РФ, заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. Из-за аварии судовой ход был перекрыт, розлив нефтепродуктов не зафиксирован, пострадавших нет.Специалисты оценивали степень повреждения ворот и судна, на месте работали силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), всего 10 человек и четыре единицы техники, сообщало ведомство.Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства по факту инцидента с теплоходом в Ростовской области, сообщали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250419/dardanella-2012240284.html
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происшествия, дон, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дон, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кочетовском гидроузле восстановили движение судов после аварии

На Кочетовском гидроузле восстановили движение судов после ЧП с теплоходом

© Фото : Южная транспортная прокуратураНа месте столкновения теплохода с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области
На месте столкновения теплохода с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Южная транспортная прокуратура
На месте столкновения теплохода с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Судовой ход открыт, и движение судов восстановлено на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорск в Ростовской области, где ранее попал в аварию теплоход "Альфа" под флагом России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"Город Семикаракорск, река Дон, Кочетовский гидроузел, в 14.50 мск движение судов восстановлено, судовой ход открыт", - говорится в сообщении.
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19 апреля, 10:21
Ранее на сайте ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщалось, что в районе города Семикаракорск на Кочетовском гидроузле на реке Дон теплоход "Альфа" под флагом РФ, заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. Из-за аварии судовой ход был перекрыт, розлив нефтепродуктов не зафиксирован, пострадавших нет.
Специалисты оценивали степень повреждения ворот и судна, на месте работали силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), всего 10 человек и четыре единицы техники, сообщало ведомство.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства по факту инцидента с теплоходом в Ростовской области, сообщали в пресс-службе ведомства.
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ПроисшествияДонРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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