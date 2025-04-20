https://ria.ru/20250420/gidrouzel-2012390845.html

На Кочетовском гидроузле восстановили движение судов после аварии

На Кочетовском гидроузле восстановили движение судов после аварии - РИА Новости, 20.04.2025

На Кочетовском гидроузле восстановили движение судов после аварии

Судовой ход открыт, и движение судов восстановлено на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорск в Ростовской области, где ранее попал в... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T15:24:00+03:00

2025-04-20T15:24:00+03:00

2025-04-20T15:33:00+03:00

происшествия

дон

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012373478_0:229:1280:949_1920x0_80_0_0_f285ab521f76f7d91a092257cbdb0d1b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Судовой ход открыт, и движение судов восстановлено на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорск в Ростовской области, где ранее попал в аварию теплоход "Альфа" под флагом России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."Город Семикаракорск, река Дон, Кочетовский гидроузел, в 14.50 мск движение судов восстановлено, судовой ход открыт", - говорится в сообщении.Ранее на сайте ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщалось, что в районе города Семикаракорск на Кочетовском гидроузле на реке Дон теплоход "Альфа" под флагом РФ, заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. Из-за аварии судовой ход был перекрыт, розлив нефтепродуктов не зафиксирован, пострадавших нет.Специалисты оценивали степень повреждения ворот и судна, на месте работали силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), всего 10 человек и четыре единицы техники, сообщало ведомство.Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства по факту инцидента с теплоходом в Ростовской области, сообщали в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250419/dardanella-2012240284.html

https://ria.ru/20250417/japonija-2011724965.html

дон

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дон, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)