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Появились подробности об инциденте со стрельбой на дискотеке в Германии - РИА Новости, 20.04.2025
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20:29 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/germaniya-2012414593.html
Появились подробности об инциденте со стрельбой на дискотеке в Германии
Появились подробности об инциденте со стрельбой на дискотеке в Германии - РИА Новости, 20.04.2025
Появились подробности об инциденте со стрельбой на дискотеке в Германии
В Германии при попытке задержания мужчина распылил газовый баллончик в сторону полицейских, после чего был застрелен одним из правоохранителей, сообщает газета... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T20:29:00+03:00
2025-04-20T20:29:00+03:00
в мире
германия
ольденбург (германия)
нижняя саксония
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Германии при попытке задержания мужчина распылил газовый баллончик в сторону полицейских, после чего был застрелен одним из правоохранителей, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. Ранее издание сообщило о том, что неизвестный напал на людей на дискотеке в немецком Ольденбурге, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, и навредил нескольким гостям заведения. При попытке задержания его застрелил полицейский. Изначально было неясно, имел ли мужчина при себе оружие. "Он угрожающе приблизился к полицейским и распылил в их сторону раздражающий газ... 27-летний полицейский применил огнестрельное оружие", - пишет издание со ссылкой на отчет правоохранителей. Стали известны и другие подробности происшествия: погибшим оказался 21-летний молодой человек, его не пустили на дискотеку, поэтому он распылил газ из баллончика в сторону двух охранников заведения, из-за чего пострадали несколько человек. Мужчина убежал с места происшествия, его пытались догнать, однако он угрожал ножом - при этом не уточняется, была ли угроза устной и было ли при нем действительно холодное оружие.
https://ria.ru/20250419/napadenie-2012265343.html
https://ria.ru/20250420/germaniya-2012382302.html
германия
ольденбург (германия)
нижняя саксония
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в мире, германия, ольденбург (германия), нижняя саксония
В мире, Германия, Ольденбург (Германия), Нижняя Саксония
Появились подробности об инциденте со стрельбой на дискотеке в Германии

Bild: убитый полицией на дискотеке в ФРГ мужчина распылил газ из баллончика

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Германии при попытке задержания мужчина распылил газовый баллончик в сторону полицейских, после чего был застрелен одним из правоохранителей, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
Ранее издание сообщило о том, что неизвестный напал на людей на дискотеке в немецком Ольденбурге, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, и навредил нескольким гостям заведения. При попытке задержания его застрелил полицейский. Изначально было неясно, имел ли мужчина при себе оружие.
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На юге Москвы мужчина напал на полицейских с газовым баллончиком
19 апреля, 14:18
"Он угрожающе приблизился к полицейским и распылил в их сторону раздражающий газ... 27-летний полицейский применил огнестрельное оружие", - пишет издание со ссылкой на отчет правоохранителей.
Стали известны и другие подробности происшествия: погибшим оказался 21-летний молодой человек, его не пустили на дискотеку, поэтому он распылил газ из баллончика в сторону двух охранников заведения, из-за чего пострадали несколько человек. Мужчина убежал с места происшествия, его пытались догнать, однако он угрожал ножом - при этом не уточняется, была ли угроза устной и было ли при нем действительно холодное оружие.
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Вчера, 14:17
 
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