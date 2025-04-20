https://ria.ru/20250420/germaniya-2012414593.html

Появились подробности об инциденте со стрельбой на дискотеке в Германии

Появились подробности об инциденте со стрельбой на дискотеке в Германии - РИА Новости, 20.04.2025

Появились подробности об инциденте со стрельбой на дискотеке в Германии

В Германии при попытке задержания мужчина распылил газовый баллончик в сторону полицейских, после чего был застрелен одним из правоохранителей, сообщает газета... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T20:29:00+03:00

2025-04-20T20:29:00+03:00

2025-04-20T20:29:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Германии при попытке задержания мужчина распылил газовый баллончик в сторону полицейских, после чего был застрелен одним из правоохранителей, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. Ранее издание сообщило о том, что неизвестный напал на людей на дискотеке в немецком Ольденбурге, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, и навредил нескольким гостям заведения. При попытке задержания его застрелил полицейский. Изначально было неясно, имел ли мужчина при себе оружие. "Он угрожающе приблизился к полицейским и распылил в их сторону раздражающий газ... 27-летний полицейский применил огнестрельное оружие", - пишет издание со ссылкой на отчет правоохранителей. Стали известны и другие подробности происшествия: погибшим оказался 21-летний молодой человек, его не пустили на дискотеку, поэтому он распылил газ из баллончика в сторону двух охранников заведения, из-за чего пострадали несколько человек. Мужчина убежал с места происшествия, его пытались догнать, однако он угрожал ножом - при этом не уточняется, была ли угроза устной и было ли при нем действительно холодное оружие.

https://ria.ru/20250419/napadenie-2012265343.html

https://ria.ru/20250420/germaniya-2012382302.html

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ольденбург (германия)

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в мире, германия, ольденбург (германия), нижняя саксония