https://ria.ru/20250420/germaniya-2012382302.html

В Германии полиция застрелила мужчину на дискотеке

В Германии полиция застрелила мужчину на дискотеке - РИА Новости, 20.04.2025

В Германии полиция застрелила мужчину на дискотеке

Мужчина напал на людей на дискотеке в немецком Ольденбурге, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, и ранил нескольких гостей, при попытке задержания РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:17:00+03:00

2025-04-20T14:17:00+03:00

2025-04-20T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мужчина напал на людей на дискотеке в немецком Ольденбурге, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, и ранил нескольких гостей, при попытке задержания его застрелил полицейский, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники. По информации газеты, неясно, было ли у нападавшего мужчины оружие. "Сначала мужчина напал на нескольких посетителей, ожидавших у входа на дискотеку, на улице Моттенштрассе в Ольденбурге... Несколько посетителей дискотеки получили легкие травмы. Нападавший сбежал... Вскоре после этого в центре города экипаж патрульной машины опознал беглеца и хотел его задержать. Мужчина напал на сотрудников полиции..., сотрудник выхватил пистолет и выстрелил в нападавшего", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники. Отмечается, что в результате подозреваемый мужчина погиб, его личность неизвестна. Полиция начала расследование. Изучается также вопрос оправданности применения оружия правоохранителями.

https://ria.ru/20250409/germaniya-2010352882.html

https://ria.ru/20250417/germanija-2011788872.html

ольденбург (германия)

германия

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