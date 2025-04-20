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Экс-глава ХДС призвал готовиться к неспособности США защитить Германию - РИА Новости, 20.04.2025
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11:49 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/germaniya-2012370111.html
Экс-глава ХДС призвал готовиться к неспособности США защитить Германию
Экс-глава ХДС призвал готовиться к неспособности США защитить Германию - РИА Новости, 20.04.2025
Экс-глава ХДС призвал готовиться к неспособности США защитить Германию
Бывший глава Христианско-демократического союза (ХДС) и действующий депутат бундестага Армин Лашет, который сейчас рассматривается на пост главы МИД ФРГ, в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:49:00+03:00
2025-04-20T11:49:00+03:00
в мире
германия
украина
россия
армин лашет
фридрих мерц
борис писториус
хдс/хсс
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Бывший глава Христианско-демократического союза (ХДС) и действующий депутат бундестага Армин Лашет, который сейчас рассматривается на пост главы МИД ФРГ, в интервью телеканалу n-tv призвал готовиться к тому, что США в будущем могут быть не в состоянии защитить Германию. &quot;Я считаю правильным поддерживать трансатлантические отношения. В то же время мы должны готовиться к тому, что, надеюсь, не произойдет - что американцы в какой-то момент больше не смогут нас защитить&quot;, - заявил Лашет.Говоря о том, должен ли Берлин поставлять Киеву ракеты Taurus, политик заявил, что должны рассматриваться все варианты, "которые не втягивают Германию в войну". В день выборов в бундестаг, 23 февраля, глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что достижение независимости Германии от США будет его "абсолютным приоритетом". Он также добавил, что характер заявлений Трампа свидетельствует о том, что "американцы в значительной степени безразличны к судьбе Европы". Также Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250223/otnosheniya-2001098674.html
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в мире, германия, украина, россия, армин лашет, фридрих мерц, борис писториус, хдс/хсс, нато
В мире, Германия, Украина, Россия, Армин Лашет, Фридрих Мерц, Борис Писториус, ХДС/ХСС, НАТО
Экс-глава ХДС призвал готовиться к неспособности США защитить Германию

Экс-глава ХДС Лашет: США в будущем могут быть не в состоянии защитить Германию

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Армин Лашет. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Бывший глава Христианско-демократического союза (ХДС) и действующий депутат бундестага Армин Лашет, который сейчас рассматривается на пост главы МИД ФРГ, в интервью телеканалу n-tv призвал готовиться к тому, что США в будущем могут быть не в состоянии защитить Германию.
«

"Я считаю правильным поддерживать трансатлантические отношения. В то же время мы должны готовиться к тому, что, надеюсь, не произойдет - что американцы в какой-то момент больше не смогут нас защитить", - заявил Лашет.

Флаги России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Эксперт оценил шансы на улучшение отношений России и Германии
23 февраля, 11:14
Говоря о том, должен ли Берлин поставлять Киеву ракеты Taurus, политик заявил, что должны рассматриваться все варианты, "которые не втягивают Германию в войну".
В день выборов в бундестаг, 23 февраля, глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что достижение независимости Германии от США будет его "абсолютным приоритетом". Он также добавил, что характер заявлений Трампа свидетельствует о том, что "американцы в значительной степени безразличны к судьбе Европы".
Также Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Болтон раскритиковал Мерца за слова о независимости Европы от США
2 марта, 17:41
 
В миреГерманияУкраинаРоссияАрмин ЛашетФридрих МерцБорис ПисториусХДС/ХССНАТО
 
 
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