https://ria.ru/20250420/frolikov-2012347136.html

Умер директор группы "На-На"

Умер директор группы "На-На" - РИА Новости, 20.04.2025

Умер директор группы "На-На"

Умер директор группы "На-На" Виталий Фроликов, об этом говорится на странице коллектива во "ВКонтакте". РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T06:43:00+03:00

2025-04-20T06:43:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Умер директор группы "На-На" Виталий Фроликов, об этом говорится на странице коллектива во "ВКонтакте". "Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы "На-На", душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!" — подчеркивается в публикации.При этом не уточняется, что стало причиной смерти. Другие подробности также не приводятся.Группа пообещала вскоре сообщить, где и когда пройдет прощание с Фроликовым.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

на-на, виталий фроликов, общество, россия