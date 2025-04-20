https://ria.ru/20250420/frolikov-2012347136.html
Умер директор группы "На-На"
Умер директор группы "На-На" - РИА Новости, 20.04.2025
Умер директор группы "На-На"
Умер директор группы "На-На" Виталий Фроликов, об этом говорится на странице коллектива во "ВКонтакте". РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:43:00+03:00
2025-04-20T06:43:00+03:00
2025-04-20T09:11:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Умер директор группы "На-На" Виталий Фроликов, об этом говорится на странице коллектива во "ВКонтакте". "Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы "На-На", душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!" — подчеркивается в публикации.При этом не уточняется, что стало причиной смерти. Другие подробности также не приводятся.Группа пообещала вскоре сообщить, где и когда пройдет прощание с Фроликовым.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
на-на, виталий фроликов, общество, россия
Культура, На-На, Виталий Фроликов, Общество, Россия
Умер директор группы "На-На"
Умер директор группы "На-На" Виталий Фроликов