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ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры - РИА Новости, 20.04.2025
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01:34 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/fns-2012337100.html
ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры
ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры - РИА Новости, 20.04.2025
ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры
Федеральная налоговая служба (ФНС) поддерживает инициативу о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт", следует из ответа ведомства... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T01:34:00+03:00
2025-04-20T01:34:00+03:00
борис чернышов (депутат)
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) поддерживает инициативу о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт", следует из ответа ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Чернышов направил обращение в ФНС с таким предложением в феврале. В документе отмечалось, что реестр позволит гражданам добровольно вносить себя в срок от трех месяцев до пожизненного запрета. Также в реестр предлагалось автоматически включать лиц, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей. "ФНС России поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт", - сказано в документе. При этом в ФНС отметили, что органом, уполномоченным за выработку государственной политики в области азартных игр, является Минфин России. По мнению ведомства, для получения информации о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов существует возможность использования системы межведомственного электронного взаимодействия, где зарегистрированы соответствующие сведения ФНС России. "Кроме того, информацию ФНС России о сумме долга и реквизитах для его уплаты можно запросить из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП)...ГИС ГМП является информационной системой, предназначенной для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей, в том числе платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", - отмечается в документе. По словам вице-спикера Госдумы, поддержка ФНС подтверждает, что эта мера не только социально значима, но и технически реализуема. "Идея создания реестра "Стопзарт" — важный шаг в защите граждан от рисков игровой зависимости и финансовых потерь", - сказал Чернышов РИА Новости. Парламентарий отметил, что добровольный самозапрет — это инструмент осознанного выбора, а автоматическое включение в реестр должников добавит дополнительный барьер для тех, кто уже находится в сложной экономической ситуации. "Это поможет снизить уровень проблемной игровой активности и защитить семьи от необдуманных трат. Будем работать над скорейшим внедрением этой системы при участии всех заинтересованных ведомств", - добавил он.
https://ria.ru/20250321/gosduma-2006349363.html
https://ria.ru/20241227/moskva-1991606834.html
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борис чернышов (депутат), общество
Борис Чернышов (депутат), Общество
ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры

ФНС поддержала идею создания реестра самозапрета на участие в азартных играх

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкИгровые автоматы в казино
Игровые автоматы в казино - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) поддерживает инициативу о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт", следует из ответа ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Чернышов направил обращение в ФНС с таким предложением в феврале. В документе отмечалось, что реестр позволит гражданам добровольно вносить себя в срок от трех месяцев до пожизненного запрета. Также в реестр предлагалось автоматически включать лиц, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей.
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"ФНС России поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт", - сказано в документе.
При этом в ФНС отметили, что органом, уполномоченным за выработку государственной политики в области азартных игр, является Минфин России.
По мнению ведомства, для получения информации о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов существует возможность использования системы межведомственного электронного взаимодействия, где зарегистрированы соответствующие сведения ФНС России.
"Кроме того, информацию ФНС России о сумме долга и реквизитах для его уплаты можно запросить из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП)...ГИС ГМП является информационной системой, предназначенной для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей, в том числе платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", - отмечается в документе.
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По словам вице-спикера Госдумы, поддержка ФНС подтверждает, что эта мера не только социально значима, но и технически реализуема.
"Идея создания реестра "Стопзарт" — важный шаг в защите граждан от рисков игровой зависимости и финансовых потерь", - сказал Чернышов РИА Новости.
Парламентарий отметил, что добровольный самозапрет — это инструмент осознанного выбора, а автоматическое включение в реестр должников добавит дополнительный барьер для тех, кто уже находится в сложной экономической ситуации.
"Это поможет снизить уровень проблемной игровой активности и защитить семьи от необдуманных трат. Будем работать над скорейшим внедрением этой системы при участии всех заинтересованных ведомств", - добавил он.
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