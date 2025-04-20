https://ria.ru/20250420/fns-2012337100.html

ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры

ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры - РИА Новости, 20.04.2025

ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры

Федеральная налоговая служба (ФНС) поддерживает инициативу о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт", следует из ответа ведомства... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T01:34:00+03:00

2025-04-20T01:34:00+03:00

2025-04-20T01:34:00+03:00

борис чернышов (депутат)

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) поддерживает инициативу о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт", следует из ответа ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Чернышов направил обращение в ФНС с таким предложением в феврале. В документе отмечалось, что реестр позволит гражданам добровольно вносить себя в срок от трех месяцев до пожизненного запрета. Также в реестр предлагалось автоматически включать лиц, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей. "ФНС России поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт", - сказано в документе. При этом в ФНС отметили, что органом, уполномоченным за выработку государственной политики в области азартных игр, является Минфин России. По мнению ведомства, для получения информации о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов существует возможность использования системы межведомственного электронного взаимодействия, где зарегистрированы соответствующие сведения ФНС России. "Кроме того, информацию ФНС России о сумме долга и реквизитах для его уплаты можно запросить из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП)...ГИС ГМП является информационной системой, предназначенной для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей, в том числе платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", - отмечается в документе. По словам вице-спикера Госдумы, поддержка ФНС подтверждает, что эта мера не только социально значима, но и технически реализуема. "Идея создания реестра "Стопзарт" — важный шаг в защите граждан от рисков игровой зависимости и финансовых потерь", - сказал Чернышов РИА Новости. Парламентарий отметил, что добровольный самозапрет — это инструмент осознанного выбора, а автоматическое включение в реестр должников добавит дополнительный барьер для тех, кто уже находится в сложной экономической ситуации. "Это поможет снизить уровень проблемной игровой активности и защитить семьи от необдуманных трат. Будем работать над скорейшим внедрением этой системы при участии всех заинтересованных ведомств", - добавил он.

https://ria.ru/20250321/gosduma-2006349363.html

https://ria.ru/20241227/moskva-1991606834.html

https://rsport.ria.ru/20241017/degtyarev--1978612336.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

борис чернышов (депутат), общество