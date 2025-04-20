"Новый уровень деградации". СМИ раскрыли, во что превратился ЕС
Strategic Culture: ЕС стал действовать как фашистский блок
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Европейский союз начал действовать как фашистский блок, пишет Strategic Culture.
"Представители европейской элиты, которые сегодня играют ведущую роль в формировании политического курса, разделяют тот же фашистский менталитет. Неудивительно, что они против участия в мероприятии, посвященном 80-летию Победы, которое состоится в Москве в следующем месяце. Им нужно очернить это событие, чтобы скрыть свою подлую политическую деятельность", — говорится в публикации.
Издание напомнило, что Брюссель выступает союзником неонацистского режима в Киеве, который чтит людей, сотрудничавших с Третьим рейхом. В материале также отмечается, что власти в ЕС враждебно настроены по отношению к России, а любое инакомыслие среди членов объединения, ставящее под сомнение поддержку конфликта на Украине, безжалостно подавляется.
"Достигнут новый уровень деградации. ЕС запрещает чествовать тех, кто победил нацизм", — заключили авторы статьи.
Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова Каллас, сообщил, что примет участие в этом торжественном мероприятии, подчеркнув, что никто ему не может это запретить.
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