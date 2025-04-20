https://ria.ru/20250420/ekvador-2012407345.html

Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре

Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре - РИА Новости, 20.04.2025

Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре

Делегация Россельхознадзора проверит производителей бананов в Эквадоре на следующей неделе, инспекция начнется 21 апреля, сообщил РИА Новости глава эквадорской... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T18:31:00+03:00

2025-04-20T18:31:00+03:00

2025-04-20T18:31:00+03:00

экономика

эквадор

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апр - РИА Новости. Делегация Россельхознадзора проверит производителей бананов в Эквадоре на следующей неделе, инспекция начнется 21 апреля, сообщил РИА Новости глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар. "Россельхознадзор подтвердил инспекцию на 21-28 апреля этого года, чтобы проверить все процессы, связанные с сертификацией процесса экспорта бананов в Россию", - сказал он. Кроме того, российское фитосанитарное ведомство приняло решение включить в проверку вопросы, связанные с пестицидами, отметил Саласар. Он подчеркнул, что поставки в Россию подвергаются усиленному контролю со стороны производителей и экспортеров Эквадора. Речь идёт о борьбе с вредителями и болезнями, о специальной обработке контейнеров и так далее.

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экономика, эквадор, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире