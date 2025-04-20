Рейтинг@Mail.ru
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/ekvador-2012407345.html
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре - РИА Новости, 20.04.2025
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Делегация Россельхознадзора проверит производителей бананов в Эквадоре на следующей неделе, инспекция начнется 21 апреля, сообщил РИА Новости глава эквадорской... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T18:31:00+03:00
2025-04-20T18:31:00+03:00
экономика
эквадор
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761166907_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c4fd3f66c1fa8e49b20c662dddea2c16.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апр - РИА Новости. Делегация Россельхознадзора проверит производителей бананов в Эквадоре на следующей неделе, инспекция начнется 21 апреля, сообщил РИА Новости глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар. "Россельхознадзор подтвердил инспекцию на 21-28 апреля этого года, чтобы проверить все процессы, связанные с сертификацией процесса экспорта бананов в Россию", - сказал он. Кроме того, российское фитосанитарное ведомство приняло решение включить в проверку вопросы, связанные с пестицидами, отметил Саласар. Он подчеркнул, что поставки в Россию подвергаются усиленному контролю со стороны производителей и экспортеров Эквадора. Речь идёт о борьбе с вредителями и болезнями, о специальной обработке контейнеров и так далее.
https://ria.ru/20250419/tseny-2012210284.html
эквадор
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761166907_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7df1932e8c5226b04de9f47f12b2cc7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эквадор, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Экономика, Эквадор, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре

Россельхознадзор на следующей неделе проверит производителей бананов в Эквадоре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бананы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апр - РИА Новости. Делегация Россельхознадзора проверит производителей бананов в Эквадоре на следующей неделе, инспекция начнется 21 апреля, сообщил РИА Новости глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.
"Россельхознадзор подтвердил инспекцию на 21-28 апреля этого года, чтобы проверить все процессы, связанные с сертификацией процесса экспорта бананов в Россию", - сказал он.
Кроме того, российское фитосанитарное ведомство приняло решение включить в проверку вопросы, связанные с пестицидами, отметил Саласар.
Он подчеркнул, что поставки в Россию подвергаются усиленному контролю со стороны производителей и экспортеров Эквадора. Речь идёт о борьбе с вредителями и болезнями, о специальной обработке контейнеров и так далее.
Картофель - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Профессор объяснил, почему картофель дорожает, а бананы дешевеют
19 апреля, 02:15
 
ЭкономикаЭквадорРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала