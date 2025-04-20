https://ria.ru/20250420/ekvador-2012407345.html
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре - РИА Новости, 20.04.2025
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Делегация Россельхознадзора проверит производителей бананов в Эквадоре на следующей неделе, инспекция начнется 21 апреля, сообщил РИА Новости глава эквадорской... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T18:31:00+03:00
2025-04-20T18:31:00+03:00
2025-04-20T18:31:00+03:00
экономика
эквадор
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761166907_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c4fd3f66c1fa8e49b20c662dddea2c16.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апр - РИА Новости. Делегация Россельхознадзора проверит производителей бананов в Эквадоре на следующей неделе, инспекция начнется 21 апреля, сообщил РИА Новости глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар. "Россельхознадзор подтвердил инспекцию на 21-28 апреля этого года, чтобы проверить все процессы, связанные с сертификацией процесса экспорта бананов в Россию", - сказал он. Кроме того, российское фитосанитарное ведомство приняло решение включить в проверку вопросы, связанные с пестицидами, отметил Саласар. Он подчеркнул, что поставки в Россию подвергаются усиленному контролю со стороны производителей и экспортеров Эквадора. Речь идёт о борьбе с вредителями и болезнями, о специальной обработке контейнеров и так далее.
https://ria.ru/20250419/tseny-2012210284.html
эквадор
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761166907_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7df1932e8c5226b04de9f47f12b2cc7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эквадор, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Экономика, Эквадор, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Россельхознадзор на следующей неделе проверит производителей бананов в Эквадоре